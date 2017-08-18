В США актера из "Твин Пикс" задержали по подозрению в убийстве

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Актер Джереми Линдхольм, сыгравший в знаменитом американском сериале "Твин Пикс", был задержан по подозрению в покушении на убийство.

Как сообщается в пресс-релизе полиции американского города Спокан, вечером 16 августа правоохранителям сообщили о нападении. Звонивший рассказал, что мужчина с бейсбольной битой атаковал женщину. Когда полиция прибыла на место, 41-летний Линдхольм пытался скрыться вместе с орудием предполагаемого преступления и был задержан.

Правоохранители допросили пострадавшую женщину и свидетелей произошедшего и определили, что инцидент связан с домашним насилием. Получив показания и просмотрев записи видеокамер, офицеры пришли к выводу, что жизнь женщины находилась в опасности.

Первые два сезона культового сериала "Твин Пикс" выходили в 1990–1991 годах. Сериал представлял собой детективную драму с элементами мистики и сюрреализма. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс.

Съемки третьего сезона из 18 серий начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года. Все серии нового сезона были сняты Дэвидом Линчем. Премьера состоялась в мае 2017 года. Фанаты "Твин Пикс" могли увидеть Линдхольма в 6-й серии третьего сезона сериала.