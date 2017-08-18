Ведущими Koktebel Jazz Party станут Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс

КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Ведущими юбилейного XV Международного фестиваля Koktebel Jazz Party станут Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс, рассказал на пресс-конференции в Коктебеле основатель фестиваля, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа пройдет юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей.

"Вести фестиваль в этом году будут блестящие журналисты, телеведущие канала "Россия" Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс", — сказал Киселев, добавив, что со сцены фестиваля также выступит телеведущая Арина Шарапова.

Среди новинок фестиваля в этом году — расширенная география выступлений: они пройдут на основной сцене у холма Юнга, а также у дома Волошина, в дельфинарии Коктебеля (там выступление пройдет впервые) и в международном детском центре "Артек".

"В этом году впервые выступления ведущих джазменов России и мира будут транслироваться в новом формате панорамного видео: 360 градусов, круговая съемка. Видео будет выложено на самом посещаемом интернет-ресурсе России — на флагманском сайте агентства "Россия сегодня" ria.ru", — добавил Киселев.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.

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