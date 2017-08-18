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Культура

Ведущими Koktebel Jazz Party станут Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (18)
14:4118.08.2017
01830
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФлаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фотоФлаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Ведущими юбилейного XV Международного фестиваля Koktebel Jazz Party станут Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс, рассказал на пресс-конференции в Коктебеле основатель фестиваля, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party стал событием для ценителей джаза, заявил Мединский
В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа пройдет юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей.

"Вести фестиваль в этом году будут блестящие журналисты, телеведущие канала "Россия" Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс", — сказал Киселев, добавив, что со сцены фестиваля также выступит телеведущая Арина Шарапова.

Среди новинок фестиваля в этом году — расширенная география выступлений: они пройдут на основной сцене у холма Юнга, а также у дома Волошина, в дельфинарии Коктебеля (там выступление пройдет впервые) и в международном детском центре "Артек".

"В этом году впервые выступления ведущих джазменов России и мира будут транслироваться в новом формате панорамного видео: 360 градусов, круговая съемка. Видео будет выложено на самом посещаемом интернет-ресурсе России — на флагманском сайте агентства "Россия сегодня" ria.ru", — добавил Киселев.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Подготовка к музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕжегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.Отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.Отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПатриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
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