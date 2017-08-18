Кинокритик: только "Нелюбовь" достойна выдвижения на "Оскар" от России

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Только фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева достоин выдвижения на соискание кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от России, не послать его на премию было бы глупо со стороны российского оскаровского комитета, сообщил РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
Ранее о желании выдвинуть свою картину на кинопремию "Оскар" заявил продюсер картины "Нелюбовь" Александр Роднянский. Также о возможности выдвижения на "Оскар" заявляли продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель.
По его словам, не выбрать "Нелюбовь" в качестве претендента от России "было бы глупо".
Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.
Лонг-лист "Оскара" — это список всех картин, которые страны выдвинули на соискание премии, из них формируется шорт-лист фильмов, которые могут претендовать на номинацию, и только после этого академия называет пять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".