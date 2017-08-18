Кинокритик: только "Нелюбовь" достойна выдвижения на "Оскар" от России

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Только фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева достоин выдвижения на соискание кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от России, не послать его на премию было бы глупо со стороны российского оскаровского комитета, сообщил РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

Ранее о желании выдвинуть свою картину на кинопремию "Оскар" заявил продюсер картины "Нелюбовь" Александр Роднянский. Также о возможности выдвижения на "Оскар" заявляли продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель.

"Я считаю, что в этом году есть только один фильм, который нужно выдвинуть на "Оскар", это фильм "Нелюбовь". Было бы очень смешно, если бы его не выдвинули, хотя такие случаи бывали. Там никакой конкуренции реальной на этот счет нет", — сказал Разлогов.

По его словам, не выбрать "Нелюбовь" в качестве претендента от России "было бы глупо".

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

Лонг-лист "Оскара" — это список всех картин, которые страны выдвинули на соискание премии, из них формируется шорт-лист фильмов, которые могут претендовать на номинацию, и только после этого академия называет пять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".