Koktebel Jazz Party привлекает внимание к экологии Крыма, заявил Киселев

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 18 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Koktebel Jazz Party как мероприятие высоких культурных достижений привлекает внимание к серьезным экологическим и архитектурным проблемам Коктебеля и всего Крыма, сказал на пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев.

Юбилейный сезон Koktebel Jazz Party открылся в крымском поселке Коктебель юго-востоке полуострова в пятницу. Он пройдет в ритме джазового карнавала — фестиваль порадует гостей и жителей артистического поселка искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и живыми выступлениями. Фестиваль продлится три дня — с 18 по 20 августа.

"Миссия фестиваля Koktebel Jazz Party как раз представить контраст: с одной стороны высоких культурных достижений, а с другой — экологической нищеты Коктебеля, а вообще — всего Крыма", — сказал Киселев.

На полуострове в последние три года возводится серьезная инфраструктура, строятся дороги, мосты, но преображение Крыма должно идти планомерно, без нанесения вреда уникальной крымской природе. К сожалению, констатировал Киселев, пока в этом направлении сделано крайне мало.

"До сих пор нет главного архитектора в Крыму, насколько я знаю, не понятен архитектурный стиль нового Крыма… Властям нужно принять генеральный план развития Коктебеля — его до сих пор нет, плюс нужно построить систему канализации, которой до сих пор нет — удивительно. Как можно в этих условиях работать системе общепита и ресторанам — непонятно", — сказал Киселев.

Площадка фестиваля Koktebel Jazz Party расположена на пляже, у самой кромки моря, и после его завершения она будет существенно чище, чем до его начала, отметил Киселев. Все средства от продажи билетов на фестивале традиционно будут направлены на материальную поддержку местной школы.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему теперь место в списке признанных джазовых мероприятий.

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