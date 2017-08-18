Koktebel Jazz Party привлекает внимание к экологии Крыма, заявил Киселев

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 18 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Koktebel Jazz Party как мероприятие высоких культурных достижений привлекает внимание к серьезным экологическим и архитектурным проблемам Коктебеля и всего Крыма, сказал на пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев.
Юбилейный сезон Koktebel Jazz Party открылся в крымском поселке Коктебель юго-востоке полуострова в пятницу. Он пройдет в ритме джазового карнавала — фестиваль порадует гостей и жителей артистического поселка искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и живыми выступлениями. Фестиваль продлится три дня — с 18 по 20 августа.
"Миссия фестиваля Koktebel Jazz Party как раз представить контраст: с одной стороны высоких культурных достижений, а с другой — экологической нищеты Коктебеля, а вообще — всего Крыма", — сказал Киселев.
На полуострове в последние три года возводится серьезная инфраструктура, строятся дороги, мосты, но преображение Крыма должно идти планомерно, без нанесения вреда уникальной крымской природе. К сожалению, констатировал Киселев, пока в этом направлении сделано крайне мало.
"До сих пор нет главного архитектора в Крыму, насколько я знаю, не понятен архитектурный стиль нового Крыма… Властям нужно принять генеральный план развития Коктебеля — его до сих пор нет, плюс нужно построить систему канализации, которой до сих пор нет — удивительно. Как можно в этих условиях работать системе общепита и ресторанам — непонятно", — сказал Киселев.
Площадка фестиваля Koktebel Jazz Party расположена на пляже, у самой кромки моря, и после его завершения она будет существенно чище, чем до его начала, отметил Киселев. Все средства от продажи билетов на фестивале традиционно будут направлены на материальную поддержку местной школы.
Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему теперь место в списке признанных джазовых мероприятий.
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Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.