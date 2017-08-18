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Культура

Koktebel Jazz Party привлекает внимание к экологии Крыма, заявил Киселев

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (17)
14:2418.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz PartyПресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 18 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Koktebel Jazz Party как мероприятие высоких культурных достижений привлекает внимание к серьезным экологическим и архитектурным проблемам Коктебеля и всего Крыма, сказал на пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев.

Строительство трансформаторной подстанции в Коктебеле, Крым
© РИА Новости
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Юбилейный сезон Koktebel Jazz Party открылся в крымском поселке Коктебель юго-востоке полуострова в пятницу. Он пройдет в ритме джазового карнавала — фестиваль порадует гостей и жителей артистического поселка искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и живыми выступлениями. Фестиваль продлится три дня — с 18 по 20 августа.

"Миссия фестиваля Koktebel Jazz Party как раз представить контраст: с одной стороны высоких культурных достижений, а с другой — экологической нищеты Коктебеля, а вообще — всего Крыма", — сказал Киселев.

На полуострове в последние три года возводится серьезная инфраструктура, строятся дороги, мосты, но преображение Крыма должно идти планомерно, без нанесения вреда уникальной крымской природе. К сожалению, констатировал Киселев, пока в этом направлении сделано крайне мало.

"До сих пор нет главного архитектора в Крыму, насколько я знаю, не понятен архитектурный стиль нового Крыма… Властям нужно принять генеральный план развития Коктебеля — его до сих пор нет, плюс нужно построить систему канализации, которой до сих пор нет — удивительно. Как можно в этих условиях работать системе общепита и ресторанам — непонятно", — сказал Киселев.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© Сергей Гунеев
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Площадка фестиваля Koktebel Jazz Party расположена на пляже, у самой кромки моря, и после его завершения она будет существенно чище, чем до его начала, отметил Киселев. Все средства от продажи билетов на фестивале традиционно будут направлены на материальную поддержку местной школы.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему теперь место в списке признанных джазовых мероприятий.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Подготовка к музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕжегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.Отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.Отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПатриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
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