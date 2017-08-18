Киселев рассказал, как США не пустили музыканта на Koktebel Jazz Party

14:0118.08.2017
(обновлено: 14:03 18.08.2017)
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КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что американский музыкант в 2015 году не смог приехать на фестиваль в Крым из-за письма от Госдепа США, который грозил исполнителю наказанием за выступление на полуострове.
"В позапрошлом году к нам должен был приехать Артуро Сандоваль, выдающийся американский трубач кубинского происхождения, и вдруг он получил письмо от Госдепа США, в котором ему грозили штрафами и наказаниями, если он выступит в Коктебеле. Он переслал письмо нам, мы очень долго смеялись: сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь. Это оказалось справедливым для Америки, но не для России. Для нас это прошлое, а для них — настоящее. Мы не анонсируем наших артистов заранее, чтобы не подвергать их давлению. Когда они уже здесь, мы их объявляем", — рассказал Киселев на пресс-конференции.
При этом выступить на фестивале в 2017 году согласился коллектив из Нового Орлеана. В июне Киселев посетил США, где пригласил группу выступить в Коктебеле.
"Может это не самые известные в мире джазовые музыканты, но это очень дорогая для меня группа. Недавно, в середине июня, мы с моей женой Марией были в Америке. У меня есть все возможные санкции, которые есть в мире, кроме американских. У американцев есть первая поправка, которая не позволяет вводить санкции против журналистов. Мы специально приехали в Новый Орлеан, там есть зал, где сохраняют традиции новоорлеанского джаза. Когда выступление там закончилось, я поднялся на сцену и пригласил их в Коктебель. И они приехали", — рассказал он.
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Проморолик Koktebel Jazz Party
Персональные санкции против Киселева были введены 21 марта 2014 года, когда после воссоединения Крыма с Россией он был включен в список лиц, которые, по мнению ЕС, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Киселеву запрещен въезд в ЕС.
В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходит юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступят на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука, а также на сцене Международного детского центра "Артек" — этот концерт зрители фестиваля увидят в формате видеомоста.
Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.