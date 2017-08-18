Киселев рассказал, как США не пустили музыканта на Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что американский музыкант в 2015 году не смог приехать на фестиваль в Крым из-за письма от Госдепа США, который грозил исполнителю наказанием за выступление на полуострове.

"В позапрошлом году к нам должен был приехать Артуро Сандоваль, выдающийся американский трубач кубинского происхождения, и вдруг он получил письмо от Госдепа США, в котором ему грозили штрафами и наказаниями, если он выступит в Коктебеле. Он переслал письмо нам, мы очень долго смеялись: сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь. Это оказалось справедливым для Америки, но не для России. Для нас это прошлое, а для них — настоящее. Мы не анонсируем наших артистов заранее, чтобы не подвергать их давлению. Когда они уже здесь, мы их объявляем", — рассказал Киселев на пресс-конференции.

При этом выступить на фестивале в 2017 году согласился коллектив из Нового Орлеана. В июне Киселев посетил США, где пригласил группу выступить в Коктебеле.

"Может это не самые известные в мире джазовые музыканты, но это очень дорогая для меня группа. Недавно, в середине июня, мы с моей женой Марией были в Америке. У меня есть все возможные санкции, которые есть в мире, кроме американских. У американцев есть первая поправка, которая не позволяет вводить санкции против журналистов. Мы специально приехали в Новый Орлеан, там есть зал, где сохраняют традиции новоорлеанского джаза. Когда выступление там закончилось, я поднялся на сцену и пригласил их в Коктебель. И они приехали", — рассказал он.

Персональные санкции против Киселева были введены 21 марта 2014 года, когда после воссоединения Крыма с Россией он был включен в список лиц, которые, по мнению ЕС, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Киселеву запрещен въезд в ЕС.

В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходит юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступят на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука, а также на сцене Международного детского центра "Артек" — этот концерт зрители фестиваля увидят в формате видеомоста.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>