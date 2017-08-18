Киселев: за 15 лет в Koktebel Jazz Party участвовали более 150 коллективов

14:0018.08.2017
(обновлено: 14:03 18.08.2017)
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КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости, Максим Грознов. Участниками выступлений на джазовых фестивалях в Коктебеле суммарно за 15 лет стали более 150 музыкальных джазовых команд из стран с пяти континентов, рассказал основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.
В 2017 году состоится юбилейный сезон джаза в Коктебеле, который пройдет в ритме джазового карнавала — фестиваль порадует гостей и жителей артистического поселка искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и живыми выступлениями. Фестиваль продлится три дня с 18 по 20 августа.
"За эти 15 лет в Коктебеле сыграли более 150 коллективов со всего мира, со всех пяти континентов. Это американцы – как родоначальники джаза, японцы, немцы, англичане, китайцы, Латинская Америка, Польша, Израиль, Украина, Норвегия, Италия, буквально вся музыкальная мировая палитра замешивалась в крутые джемы, и Коктебель превращался в джазовую Мекку", — сказал на пресс-конференции в Коктебеле Киселев.
Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
Организаторы фестиваля сообщили на пресс-конференции, что откроют фестиваль в пятницу музыканты из Нового Орлеана в составе SG BigBand, ставшие уже постоянными участниками Koktebel Jazz Party, несмотря на политику санкций в отношении Крыма, а также московский джазовый мультиинструменталист и композитор Давид Голощекин.
Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему теперь место в списке признанных джазовых мероприятий.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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Проморолик Koktebel Jazz Party