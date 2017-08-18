Киселев: за 15 лет в Koktebel Jazz Party участвовали более 150 коллективов

КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости, Максим Грознов. Участниками выступлений на джазовых фестивалях в Коктебеле суммарно за 15 лет стали более 150 музыкальных джазовых команд из стран с пяти континентов, рассказал основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.

В 2017 году состоится юбилейный сезон джаза в Коктебеле, который пройдет в ритме джазового карнавала — фестиваль порадует гостей и жителей артистического поселка искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и живыми выступлениями. Фестиваль продлится три дня с 18 по 20 августа.

"За эти 15 лет в Коктебеле сыграли более 150 коллективов со всего мира, со всех пяти континентов. Это американцы – как родоначальники джаза, японцы, немцы, англичане, китайцы, Латинская Америка, Польша, Израиль, Украина, Норвегия, Италия, буквально вся музыкальная мировая палитра замешивалась в крутые джемы, и Коктебель превращался в джазовую Мекку", — сказал на пресс-конференции в Коктебеле Киселев.

Организаторы фестиваля сообщили на пресс-конференции, что откроют фестиваль в пятницу музыканты из Нового Орлеана в составе SG BigBand, ставшие уже постоянными участниками Koktebel Jazz Party, несмотря на политику санкций в отношении Крыма, а также московский джазовый мультиинструменталист и композитор Давид Голощекин.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему теперь место в списке признанных джазовых мероприятий.

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