Koktebel Jazz Party стал событием для ценителей джаза, заявил Мединский

КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости, Максим Грознов. Министр культуры России Владимир Мединский направил приветствие гостям и участникам Koktebel Jazz Party, отметив, что фестиваль стал долгожданным событием для ценителей джаза во всем мире.

Мединский прислал поздравление и приветствие гостям и участникам фестиваля, об этом сообщил в ходе пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев.

"Открывая юбилейный, 15-й джазовый сезон в Коктебеле, можно с уверенностью заявить, что инициатива его устроителей состоялась. Более того, смотр стал одним из любимых и долгожданных ежегодных культурных мероприятий в Крыму, на который съезжаются ценители джазового искусства всего мира", — сказано в приветствии министра.

Мединский отметил, что программа фестиваля год от года становится ярче и насыщенней.

"Уверен, что Koktebel Jazz Party-2017 обязательно запомнится всем его гостям, станет для них настоящим праздником музыки", — написано в приветствии министра.

Как отметил Киселев, растущую популярность фестиваля Koktebel Jazz Party отметили в министерстве культуры России, в связи с чем в 2016 году фестиваль был признан лучшим мероприятием событийного туризма.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему теперь место в списке признанных джазовых мероприятий.

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