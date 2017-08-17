Власти Крыма готовы показать Интерполу объявленные в розыск картины

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Министр культуры Крыма Арина Новосельская готова лично ознакомить представителей Интерпола с картинами, которые ранее объявил в розыск Интерпол, чтобы полицейские убедились, что претензии украинской стороны на эти полотна безосновательны.
"Все эти полотна сегодня находятся в Симферополе, дома, на балансе Симферопольского художественного музея. Они всегда были крымскими картинами, претензии на них украинской стороны абсолютно безосновательны… Я готова лично провести выставку для всех желающих, в том числе представителей Интерпола. Ознакомить их с великолепным нашим художественным фондом и картинами, которые всегда были гордостью коллекции крымского художественного музея", — подчеркнула Новосельская.
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