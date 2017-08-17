Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Глаголевой

МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Веры Глаголевой, передает в четверг агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Народная артистка России, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Муж актрисы Кирилл Шубский ранее сообщил, что актриса ушла из жизни после долгой болезни.

"Лукашенко направил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы и режиссера Веры Глаголевой в связи с ее кончиной", — говорится в сообщении.

По информации агентства, Лукашенко отметил, что творческое наследие Глаголевой стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства.

По словам президента, актриса создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Она снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.

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