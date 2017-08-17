В Москве в День города будут бесплатно работать 80 музеев и галерей

Сотрудник в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города в Московской области

Сотрудник в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города в Московской области

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Восемьдесят музеев и галерей будут работать бесплатно 9 и 10 сентября по случаю празднования 870-летия Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Для посещения любого из городских музеев необходимо получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов предъявлять для этого не нужно, записываться заранее или регистрироваться тоже не требуется. Однако предварительная запись необходима, чтобы попасть на бесплатные экскурсии с гидами, которые проведут в музеях 9 и 10 сентября", — рассказали в Московском центре музейного развития.

Во время празднования Дня города жители и гости столицы смогут бесплатно посетить Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", картинные галереи художников Ильи Глазунова, Александра Шилова и Василия Нестеренко и другие музеи, подведомственные столичному Департаменту культуры. Отмечается, что все музеи и галереи будут работать по обычному графику.

Как рассказали порталу в Московском центре музейного развития, во дворе Музея Москвы в дни празднования пройдет фестиваль "Музей и город". Для посетителей будет открыта выставка, посвященная истории столицы.

В Государственном Дарвиновском музее для посетителей будет представлена выставка подводных фотографий, сделанных в разных морях и океанах мира, а также необычные обитатели террариума: тропические скорпионы, гигантские тараканы, пауки, бабочки и палочники.

В музее-заповеднике "Царицыно" всем желающим покажут археологические находки, которые обнаружили на его территории во время раскопок. Также в заповеднике организуют выставку анималистического искусства в скульптуре и живописи XIX–XX веков.

Также музеи и парки Москвы проведут более 200 бесплатных экскурсий: в усадьбе Кусково, например, расскажут о графе Петре Шереметеве. Музей современного искусства "Гараж" приглашает всех желающих на архитектурную прогулку по Парку Горького, а Государственный музей Пушкина проведет пешеходную экскурсию по Арбату. Отмечается, что записаться на экскурсии можно в музеях или в точках размещения специальных стендов проекта "Москва экскурсионная".