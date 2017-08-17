Североамериканская премьера фильма Звягинцева "Нелюбовь" пройдет в Торонто

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" в Северной Америке пройдет в рамках международного кинофестиваля в Торонто, который проводится с 7 по 17 сентября, сообщает пресс-служба картины в четверг.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

"Североамериканская премьера фильма "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева состоится в рамках международного кинофестиваля в Торонто, в самой престижной программе "Мастера" (Masters), в которой традиционно собирают новые работы крупнейших международных режиссеров. Так, в этом году в одной программе с "Нелюбовью" будут показаны "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке, "Лица, деревни" Аньес Варда, "По ту сторону надежды" Аки Каурисмяки", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в американский прокат фильм выпустит международная компания Sony Pictures Classics.

Также по информации пресс-службы фестиваля, в программе "Современное мировое кино" отобран фильм Бориса Хлебникова "Аритмия".

Также в конце сентября "Нелюбовь" будет показана на юбилейном 65-м фестивале в Сан-Себастьяне, одном из самых старейших и влиятельных в Европе.

"Фильм включен в программу "Жемчужины" ("Pearls") – в нее селекционеры фестиваля отбирают лучшие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях. В этом году вместе с фильмом Звягинцева покажут фильм, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля – "120 ударов в минуту" Робена Кампийо и "Мир, полный чудес" Тодда Хейнса", — подчеркнули в пресс-службе.

По словам продюсера "Нелюбви" Александра Роднянского, которые приводятся в сообщении, приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины.

"Отборщики Торонто неизменно выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Именно по этой причине фестиваль так важен для Голливуда. А показ фильма на знаменитом фестивале в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке", — подчеркнул Роднянский.