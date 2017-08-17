Курентзис рассказал, как относится к сравнению его оркестра с сектой

ЗАЛЬЦБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис рассказал в интервью РИА Новости, что обижается, когда его обвиняют в диктаторской манере управления музыкантами и атмосфере сектантства, но объясняет это тем, что люди склонны интерпретировать по-своему все, что отличается от общепринятых норм.

СМИ неоднократно называли Курентзиса одним из самых харизматичных дирижеров в мире, но при этом отмечали, что музыкантам трудно работать с ним, и сравнивали атмосферу в оркестре с сектой и диктатурой.

"Обижаюсь, конечно. Но вы знаете, когда есть дух и полет души, это в наши времена уже считается чем-то необычным. А то, что отличается от общепринятого, люди интерпретируют как хотят. Раньше о чем-то очень красивом, например, говорили, что это от дьявола", — заявил Курентзис.

Родившийся в Афинах Курентзис является одним из самых ярких дирижеров России. Он учился в Санкт-петербургской консерватории, был ассистентом Юрия Темирканова в оркестре Санкт-Петербургской филармонии. C 2004 по 2011 год был музыкальным руководителем и главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета. С 2011 года является художественным руководителем Пермского театра оперы и балета.