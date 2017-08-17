В соцсетях набросились на "Миротворец" из-за поста про Глаголеву

15:5517.08.2017
(обновлено: 16:40 17.08.2017)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Facebook раскритиковали скандально известный сайт "Миротворец", поглумившийся над смертью актрисы Веры Глаголевой.
Представители сайта опубликовали в социальной сети пост, в котором заявили, что актриса "поддерживала агрессию России против Украины" и что к тяжелой болезни ее привело именно это.
Большинство комментаторов усомнилось в умственных способностях авторов поста и напомнило им о том, что от подобного никто не застрахован.
"Какие же вы, бандеровцы, тупые! Онкология приходит, вне зависимости от политических взглядов, национальности и финансового состояния. Большой любитель Украины Джон Маккейн ведь тоже страдает от рака мозга. Автор этого поста ещё припомнит своё творение, если и сам будет умирать от этой болезни в страшных мучениях! ", — написал Станислав Крутиков.
"Интересно, что диагностируют у вас, авторы кривой заметки? Всё указывает на исключительный диагноз для избранных — рак головного мозга, не иначе. Да еще сопряженный с дебилизмом… ", — пишет Анна Павлова.
"Автор, по законам кармы тебя ждёт то же самое, только гораздо мучительнее. Попомни мои слова, сходи на МРТ", — написал Андрей Володин.
"Подавитесь своим ядом уже наконец!", — написала Елена Прокушенкова.
"Какие ж вы нелюди, всё-таки", — написал Андрей Данилов.
Некоторые встали на сторону "Миротворца" и позволили себе оскорбительные комментарии в адрес Глаголевой. Так, Рина Сонина выразила надежду, что Вера Глаголева мучилась перед смертью. "Не скончалась, а сдохла", — написал Владмир Кухарук.
На некоторые комментарии реагировал сам "Миротворец". Так, Элла Ларкина раскритиковала его авторов поста за то, что они топчутся на могиле Глаголевой. "Могилы еще нет", — ответили они.
Некоторые пользователи пытались примирить враждующие стороны и призвали игнорировать такие посты.
"Люди! Я уже писал. Зачем обращаете внимание на это. Они этого и добиваются. Не обращайте внимания на дураков. Умнее будете," —написал Саша Шпомер.
Вера Глаголева умерла в Германии на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с ней состоится 19 августа в Доме кино.
Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
В юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.