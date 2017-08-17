В соцсетях набросились на "Миротворец" из-за поста про Глаголеву

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Facebook раскритиковали скандально известный сайт "Миротворец", поглумившийся над смертью актрисы Веры Глаголевой.

Представители сайта опубликовали в социальной сети пост, в котором заявили, что актриса "поддерживала агрессию России против Украины" и что к тяжелой болезни ее привело именно это.

Большинство комментаторов усомнилось в умственных способностях авторов поста и напомнило им о том, что от подобного никто не застрахован.

"Какие же вы, бандеровцы, тупые! Онкология приходит, вне зависимости от политических взглядов, национальности и финансового состояния. Большой любитель Украины Джон Маккейн ведь тоже страдает от рака мозга. Автор этого поста ещё припомнит своё творение, если и сам будет умирать от этой болезни в страшных мучениях! ", — написал Станислав Крутиков.

"Интересно, что диагностируют у вас, авторы кривой заметки? Всё указывает на исключительный диагноз для избранных — рак головного мозга, не иначе. Да еще сопряженный с дебилизмом… ", — пишет Анна Павлова.

"Автор, по законам кармы тебя ждёт то же самое, только гораздо мучительнее. Попомни мои слова, сходи на МРТ", — написал Андрей Володин.

"Подавитесь своим ядом уже наконец!", — написала Елена Прокушенкова.

"Какие ж вы нелюди, всё-таки", — написал Андрей Данилов.

Некоторые встали на сторону "Миротворца" и позволили себе оскорбительные комментарии в адрес Глаголевой. Так, Рина Сонина выразила надежду, что Вера Глаголева мучилась перед смертью. "Не скончалась, а сдохла", — написал Владмир Кухарук.

На некоторые комментарии реагировал сам "Миротворец". Так, Элла Ларкина раскритиковала его авторов поста за то, что они топчутся на могиле Глаголевой. "Могилы еще нет", — ответили они.

Некоторые пользователи пытались примирить враждующие стороны и призвали игнорировать такие посты.

"Люди! Я уже писал. Зачем обращаете внимание на это. Они этого и добиваются. Не обращайте внимания на дураков. Умнее будете," —написал Саша Шпомер.

Вера Глаголева умерла в Германии на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с ней состоится 19 августа в Доме кино.