Курентзис объяснил, зачем они с режиссером убили Тита в опере Моцарта

ЗАЛЬЦБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис рассказал в интервью РИА Новости, почему решил убить главного героя в своей постановке оперы Моцарта "Милосердие Тита".

Премьера "Милосердия Тита", написанной в 1791 году оперы в двух действиях, в исполнении оркестра MusicAeterna под управлением Курентзиса состоялась в июле на фестивале в австрийском Зальцбурге. Посетители фестиваля также могли услышать в исполнении пермских музыкантов "Реквием" знаменитого австрийского композитора.

"Потому что прощать людей, когда ты "в шоколаде", легко", — ответил Курентзис на вопрос, зачем он убил Тита. В оригинальном либретто оперы император Тит в конце первого действия был ранен, но не умер, после чего простил тех, кто предал его.

"Сложнее это сделать, когда у тебя есть раны. Это ближе к сути христианского милосердия. Человек прощает тех, кто его убил", — объяснил дирижер.

Курентзис объяснил, что он хотел показать, что "прощение – главное, что может быть в жизни". "Когда человек может простить, тогда и он сам будет прощен", — считает музыкант.

© Александра Муравьева Поклоны после исполнения оперы "Милосердие Тита" в Зальцбурге © Александра Муравьева Поклоны после исполнения оперы "Милосердие Тита" в Зальцбурге

Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета был создан Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, часть музыкантов переехала в Пермь вслед за худруком в 2011 году. Оркестр выступал в Вене, Лондоне, Париже, Афинах, Амстердаме, Москве, Петербурге и многих других городах. В этом году музыканты открывали летний фестиваль в Зальцбурге.