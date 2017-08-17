Курентзис надеется, что новую сцену Пермского театра построят в 2020 году

Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму. Архивное фото

Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму. Архивное фото

ЗАЛЬЦБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис рассказал в интервью РИА Новости, что будет счастлив, если новую сцену театра построят в течение трех лет.

"Вы знаете, как все сложно с бюрократией, но мы будем очень счастливы, если в 2020 году ее построят", — сказал дирижер.

Курентзис рассказал, в каких условиях сейчас коллектив готовится к выступлениям.

"Музыканты репетируют в спортивных залах, балет не помещается на сцене, крышу сносит ветром, просто невозможно. И я очень надеюсь, что достигнутые договоренности будут выполнены, иначе я действительно буду вынужден уехать, хотя мне совсем не хочется этого делать", — сказал он.

Родившийся в Афинах Курентзис является одним из самых ярких дирижеров России. Он учился в Санкт-петербургской консерватории, был ассистентом Юрия Темирканова в оркестре Санкт-Петербургской филармонии. C 2004 по 2011 год был музыкальным руководителем и главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета. С 2011 года является художественным руководителем Пермского театра оперы и балета.