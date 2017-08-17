Дирижер Курентзис рассказал, как справляется с тяжелым гастрольным графиком

ЗАЛЬЦБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис рассказал в интервью РИА Новости, что справляться с тяжелым гастрольным графиком ему помогают любовь и общение с людьми.

"Реквием" Моцарта в исполнении MusicAeterna в июне прозвучал в Перми и в Москве, а в июле произведение услышала публика фестиваля в Зальцбурге. На фестивале музыканты также исполнили оперу Моцарта "Милосердие Тита".

"Тяжело, конечно, но любовь и общение с людьми, которым мы посвящаем свою музыку, дают силы. Очень сильно устаю (от людей – ред.), но что делать – это мой крест", — сказал Курентзис. При этом дирижер подчеркнул, что от музыки он не устает никогда.

© Александра Муравьева Поклоны после исполнения оперы "Милосердие Тита" в Зальцбурге © Александра Муравьева Поклоны после исполнения оперы "Милосердие Тита" в Зальцбурге

Родившийся в Афинах Курентзис является одним из самых ярких дирижеров России. Он учился в Санкт-петербургской консерватории, был ассистентом Юрия Темирканова в оркестре Санкт-Петербургской филармонии.

Оркестр MusicAeterna создан Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, часть музыкантов вслед за худруком перебралась в Пермь в 2011 году. Оркестр выступал в Вене, Лондоне, Париже, Афинах, Амстердаме, Москве, Петербурге и многих других городах. В этом году музыканты открывали летний фестиваль в Зальцбурге.