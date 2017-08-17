Дирижер Курентзис не может купить друзьям билеты на свои концерты в Москве

ЗАЛЬЦБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис рассказал в интервью РИА Новости, что не может купить друзьям билеты на свои концерты в Москве, потому что они стоят дороже, чем, например, билеты на его выступления на фестивале в Зальцбурге.

"Я даже сам не могу купить билеты для моих друзей. Что с этим делать? Могу не играть в Москве вообще…" — сказал Курентзис.

Два концерта оркестра Курентзиса MusicAeterna в Москве намечены на 25 ноября и 29 декабря. Цены на билеты начинаются от 6,5 тысяч рублей и доходят до 20 тысяч. При этом цены на выступления коллектива на фестивале в Зальцбурге начинались от 35 евро. На премьеру оперы Моцарта "Милосердие Тита" можно было купить билеты за 50-250 евро.

Дирижер признался, что негативно относится к ситуации с высокой стоимостью билетов на его концерты в Москве.

"Очень негативно отношусь, потому что многим моим настоящим зрителям эти билеты недоступны. Конечно, это неправильно, у всех людей должна быть возможность попасть на концерт. Поэтому я открываю репетиции и организую Лабораторию современного зрителя", — пояснил он.

Курентзис также предложил тем, кто жалуется на цены на билеты в Москве, приезжать в Пермь. 146-й театральный сезон в Пермском театре открывается 30 августа.

© Александра Муравьева Поклоны после исполнения оперы "Милосердие Тита" в Зальцбурге © Александра Муравьева Поклоны после исполнения оперы "Милосердие Тита" в Зальцбурге

Родившийся в Афинах Курентзис является одним из самых ярких дирижеров России. Он учился в Санкт-петербургской консерватории, был ассистентом Юрия Темирканова в оркестре Санкт-Петербургской филармонии. Оркестр MusicAeterna создан Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, часть музыкантов вслед за худруком перебралась в Пермь в 2011 году. Оркестр выступал в Вене, Лондоне, Париже, Афинах, Амстердаме, Москве, Петербурге и многих других городах. В этом году музыканты открывали летний фестиваль в Зальцбурге.