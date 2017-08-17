Курентзис о концерте MusicAeterna в Зальцбурге: нас везде принимают тепло

ЗАЛЬЦБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис рассказал в интервью РИА Новости, что его оркестр MusicAeterna тепло приняли на фестивале в Зальцбурге.

Оркестр MusicAeterna Пермского театра оперы и балета был создан Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, часть музыкантов переехала в Пермь вслед за худруком в 2011 году. Оркестр выступал в Вене, Лондоне, Париже, Афинах, Амстердаме, Москве, Петербурге и многих других городах. В этом году музыканты открывали летний фестиваль в Зальцбурге.

"Везде, где мы выступаем в последние годы, нас примерно так (тепло – ред.) и принимают. Здесь тоже люди", — сказал Курентзис.

"Реквием" Моцарта в исполнении MusicAeterna в июне прозвучал в Перми и в Москве, а в июле произведение услышала публика фестиваля в Зальцбурге. Дирижер пояснил, что в Зальцбурге после исполнения "Реквиема", написанного уроженцем города, весь зал поднялся, тогда как в Москве реакция была более осторожной.

© Александра Муравьева Теодор Курентзис © Александра Муравьева Теодор Курентзис

Курентзис также рассказал, чем отличаются зрители в Зальцбурге и Москве.

"Зальцбургская аудитория более эрудирована. А еще здесь посещают концерты несколько по иным соображениям, нежели в Москве. Я Москву очень сильно люблю и боюсь – в том смысле, что не выбираю свою публику. У меня нет возможности и времени играть больше и объяснить людям, что я делаю и почему. Поэтому кто приходит на наши выступления и что в них для себя находит, зависит от самого человека, от глубины его понимания", — сказал он.

По мнению Курентзиса, в Зальцбурге на "Реквием" пришли люди, которые прекрасно знают это произведение, поэтому успех здесь – результат не раскрутки имени дирижера, а качества исполнения музыки, которое демонстрирует коллектив.