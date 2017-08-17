Овечкин прокомментировал смерть Веры Глаголевой

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хоккеист Александр Овечкин, муж младшей дочери Веры Глаголевой, заявил, что не может поверить в то, что актриса ушла из жизни.

Спортсмен опубликовал в Instagram совместное фото с тещей и сопроводил его подписью.

"Наша любимая Вера Витальевна… Невозможно поверить и осознать! Любим вас и всегда будем любить!" — написал Овечкин.

Ранее стало известно, что народная артистка России Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. По словам ее мужа Кирилла Шубского, актриса умерла после долгой болезни. В настоящее время идет оформление документы для репатриации тела в Россию. В посольстве России в Германии выразили готовность оказать родственникам Глаголевой любое необходимое содействие в случае обращения.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Авг 16 2017 в 6:50 PDT

Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве. Она сыграла в таких фильмах, как "В четверг и больше никогда", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Не стреляйте в белых лебедей", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера и режиссера. В 2011 году Глаголевой присовили звание народной артистки РФ.