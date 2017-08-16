МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Прощание с Верой Глаголевой состоится 19 августа в Центральном доме кино, об этом сообщил РИА Новости зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"Начало церемонии прощания в 11.00. Что касается того, когда будет похоронена Глаголева, это будет решаться завтра", — сказал Лаврентьев.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.