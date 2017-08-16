Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Глаголевой

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Глаголевой, назвав ее кончину невосполнимой потерей для всей российской культуры, сообщается на сайте Кремля.

Ранее в среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

"Вера Витальевна Глаголева была замечательным, талантливым человеком. Ее кончина — невосполнимая потеря для всей нашей культуры. Но с нами останутся сыгранные Верой Витальевной роли, добрая и светлая память о ней", — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что творчество актрисы знали, ценили и любили миллионы людей, а для коллег Глаголева была преданным мастером своего дела.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.