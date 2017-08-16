Влюбленная в кино: скончалась Вера Глаголева

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Печальное известие поразило поклонников актерского и режиссерского таланта Веры Глаголевой: энергичная, полная идей и безусловно талантливая артистка, которой не требовалось профессионального образования, чтобы на протяжении всей карьеры поражать зрителей и коллег, угасла на 62-м году жизни в одной из немецких клиник.

Драгоценный самородок



Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в учительской семье: ее мама преподавала в младших классах, а папа объяснял старшеклассникам физику и биологию. Родители не мучили своих детей излишней дисциплиной, поэтому Вера росла свободной и озорной — дралась с братом, гоняла мяч на футбольном поле и профессионально стреляла из лука, выступая за юношескую сборную Москвы.

Она никогда не думала, что судьба уготовила для нее актерскую карьеру, и на съемочной площадке фильма "На край света…" оказалась случайно. Уже достаточно известный на тот момент режиссер Родион Нахапетов, красавец и любимец женщин, был сражен красотой огромных глаз юной Веры, которая в кадре держалась спокойно и уверенно.

"Я очень хорошо знала фильмы с его участием — "Влюбленные" и "Нежность". И была немножко влюблена в его экранного героя. У меня перед ним был трепет, как перед взрослым, серьезным человеком, который в свои 30 лет уже многого в жизни добился", — признавалась позднее Глаголева в одном из интервью. Впрочем, тогда она не дрогнула и, не имея ни профессионального образования, ни какого-либо актерского опыта, получила первую в своей жизни главную роль.

Счастливое стечение обстоятельств буквально решило ее судьбу: она не только нашла свое призвание, но и встретила любовь. Нахапетов влюбился в артистку и вскоре они поженились. В браке с режиссером Глаголева родила двух дочерей, столь же талантливых и работоспособных, как и она сама. Старшая дочь, Анна, стала балериной Большого театра, средняя, Маша — освоила компьютерный дизайн.

Вера Глаголева всегда относилась к семье с особым трепетом, ведь именно так воспитывали ее родители, но все же не сумела сохранить свой первый брак. В конце 80-х Родион Нахапетов переехал жить в Америку, решив начать там новую жизнь с другой женщиной.

Спустя 13 лет Глаголева встретила бизнесмена Кирилла Шубского, с которым счастливо жила до самой кончины. В этом браке у нее появилась дочь Анастасия, которая вышла замуж за известного хоккеиста Александра Овечкина.

Сильный и поэтический образ



Прежде всего, Вера Глаголева запомнилась миллионам поклонников как талантливая и невероятно трудолюбивая актриса. В ее фильмографии около 50 фильмов, в каждом из которых она воплощала запоминающийся образ.

Сразу после дебютной роли, Глаголеву пригласил на роль в картине "В четверг и больше никогда" известный режиссер Анатолий Эфрос. Она исполнила молодую девушку Варю, безнадежно влюбленную в успешного врача. После этой картины Эфрос стал настойчиво приглашать актрису попробовать себя на театральных подмостках, но ее муж настоял, чтобы она полностью посвятила себя большому экрану.

Возможно, Нахапетов просто не захотел отпустить свою музу. Он совершенно по-особенному видел красоту и талант Глаголевой, продолжая снимать ее почти в каждом своем фильме. Так, она появилась в его картинах "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом".

При этом актриса находила время на съемки и у других режиссеров. Позднее она неоднократно признавалась, что вечное движение вперед помогает ей сохранять молодость и энтузиазм. "Жизнь идет своим чередом, и есть желание все успеть — это главное. Вечное движение — секрет вечной молодости", — откровенничала Глаголева.

Вершиной ее мастерства и таланта многие критики и зрители единодушно признали картину "Выйти замуж за капитана" режиссера Виталия Мельникова. Воплотив на экране образ независимой молодой женщины, которая поддается чувствам, она стала настоящей иконой поколения. В год премьеры Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".

После этого предложения о новых ролях посыпались на нее как из рога изобилия. Она сыграла в фильмах "Воскресный папа", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша" и других. "Обычно, мне везло: когда режиссеры приглашали меня на роль, для себя выбор они уже делали…", — рассказывала актриса.

В 1996 году Глаголева получила звание заслуженной артистки, а в 2011 году была признана народной артисткой РФ.

По ту сторону камеры



В начале 90-х, сразу после отъезда Родиона Нахапетова в США, Вера Глаголева полностью посвятила себе карьере. Так и не получив профессионального образование (на это ей никак не хватало времени), она продолжала демонстрировать безграничность своей природной одаренности.

Ее режиссерским дебютом стал фильм-притча "Сломанный свет", рассказывающий о судьбе творческих людей в конце 80-х годов, после чего последовал длительный перерыв. К работе с камерой она вернулась в 2005 году, выпустив подряд картины "Заказ" и "Чертово колесо". Глаголева-режиссер набирала мощь, чтобы в 2009 поразить всех лентой "Одна война", повествующей о нелегкой судьбе женщин, родивших детей от немцев-оккупантов. Сама она всегда считала это кино наиболее удачным.

"Когда сценарий попал ко мне в руки, и я начала его читать, то прорыдала буквально всю ночь. Сам он написан не очень эмоционально, однако отраженные в нем судьбы просто не могут оставить читателя равнодушными. В какой бы стране я не показывала этот фильм, всем понятно: женщина на войне – это трагедия", — рассказывала Глаголева.

Воплощать смелые режиссерские задумки Вера Глаголева всегда звала самых талантливых актеров. В ее фильмах снимались Александр Балуев, Лариса Гузеева, Владимир Стержаков, Алена Бабенко, Владимир Зельдин и многие другие.

В 2014 году она представила экранизацию пьесы "Месяц в деревне" классика русской литературы Ивана Тургенева. Одну из главных ролей в картине "Две женщины" исполнил британский актер Райф Файнс, который был так поражен личностью Глаголевой, что даже освоил русский язык.

"Файнс — великий актер, он может быть любым, при этом имеет внутренний аристократизм. Он появляется в кадре, и ты понимаешь, что он — действительно из тех времен, когда честь и достоинство были превыше всего. Так что главная причина его присутствия в фильме — его стать и образ", — так объясняла Глаголева выбор британского актера на роль русского аристократа.

У Веры Глаголевой осталось множество нереализованных планов, она продолжала снимать, несмотря ни на что. Ей очень хотелось снять картину о самом Тургеневе и его возлюбленной Полине Виардо к 200-летию со дня его рождения, а также она планировала и сама появится на экране в картине "Москва влюбленная".