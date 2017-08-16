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Культура

Влюбленная в кино: скончалась Вера Глаголева

Сюжет:
Скончалась Вера Глаголева (18)
19:5116.08.2017
(обновлено: 19:52 16.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Вера Глаголева. Архивное фотоРежиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Печальное известие поразило поклонников актерского и режиссерского таланта Веры Глаголевой: энергичная, полная идей и безусловно талантливая артистка, которой не требовалось профессионального образования, чтобы на протяжении всей карьеры поражать зрителей и коллег, угасла на 62-м году жизни в одной из немецких клиник.

Человек редкого обаяния и красоты. Не стало Веры Глаголевой
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.Актриса, режиссер Вера Глаголева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщины
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкАктерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.Актриса Вера Глаголева с дочерьми и мужем Родионом Нахапетовым
© РИА Новости / Валерий Плотников
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Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".На съемках фильма Зонтик для новобрачных
© РИА Новости / Галина Кмит
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Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПараллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".Актриса Вера Глаголева
© РИА Новости / Галина Кмит
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Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".Актрисы Анна Астраханцева (слева) и Анна Леванова (справа) общаются с режиссером Верой Глаголевой во время встречи съемочной группы фильма Две женщины с журналистами
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВсего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".31 октября 2011. Президент России Дмитрий Медведев вручает звание Народный артист Российской Федерации актрисе Вере Глаголевой
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБрак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".Актриса Вера Глаголева (в центре) с дочерьми Марией (слева) и Анастасией (справа) на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе Красного Октября
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНесмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.Режиссер Вера Глаголева, получившая приз зрительских симпатий за фильм Одна война, на VII российском кинофоруме Амурская осень.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.
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Драгоценный самородок

Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в учительской семье: ее мама преподавала в младших классах, а папа объяснял старшеклассникам физику и биологию. Родители не мучили своих детей излишней дисциплиной, поэтому Вера росла свободной и озорной — дралась с братом, гоняла мяч на футбольном поле и профессионально стреляла из лука, выступая за юношескую сборную Москвы.

Она никогда не думала, что судьба уготовила для нее актерскую карьеру, и на съемочной площадке фильма "На край света…" оказалась случайно. Уже достаточно известный на тот момент режиссер Родион Нахапетов, красавец и любимец женщин, был сражен красотой огромных глаз юной Веры, которая в кадре держалась спокойно и уверенно.

"Я очень хорошо знала фильмы с его участием — "Влюбленные" и "Нежность". И была немножко влюблена в его экранного героя. У меня перед ним был трепет, как перед взрослым, серьезным человеком, который в свои 30 лет уже многого в жизни добился", — признавалась позднее Глаголева в одном из интервью. Впрочем, тогда она не дрогнула и, не имея ни профессионального образования, ни какого-либо актерского опыта, получила первую в своей жизни главную роль.

Счастливое стечение обстоятельств буквально решило ее судьбу: она не только нашла свое призвание, но и встретила любовь. Нахапетов влюбился в артистку и вскоре они поженились. В браке с режиссером Глаголева родила двух дочерей, столь же талантливых и работоспособных, как и она сама. Старшая дочь, Анна, стала балериной Большого театра, средняя, Маша — освоила компьютерный дизайн.

Актриса, режиссер Вера Глаголева на вечеринке журнала The Hollywood Reporter
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хрупкая блондинка, сильная женщина: какой была Вера Глаголева

Вера Глаголева всегда относилась к семье с особым трепетом, ведь именно так воспитывали ее родители, но все же не сумела сохранить свой первый брак. В конце 80-х Родион Нахапетов переехал жить в Америку, решив начать там новую жизнь с другой женщиной.

Спустя 13 лет Глаголева встретила бизнесмена Кирилла Шубского, с которым счастливо жила до самой кончины. В этом браке у нее появилась дочь Анастасия, которая вышла замуж за известного хоккеиста Александра Овечкина.

Сильный и поэтический образ

Прежде всего, Вера Глаголева запомнилась миллионам поклонников как талантливая и невероятно трудолюбивая актриса. В ее фильмографии около 50 фильмов, в каждом из которых она воплощала запоминающийся образ.

Сразу после дебютной роли, Глаголеву пригласил на роль в картине "В четверг и больше никогда" известный режиссер Анатолий Эфрос. Она исполнила молодую девушку Варю, безнадежно влюбленную в успешного врача. После этой картины Эфрос стал настойчиво приглашать актрису попробовать себя на театральных подмостках, но ее муж настоял, чтобы она полностью посвятила себя большому экрану.

Режиссер и актриса Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса редкого обаяния: умерла Вера Глаголева

Возможно, Нахапетов просто не захотел отпустить свою музу. Он совершенно по-особенному видел красоту и талант Глаголевой, продолжая снимать ее почти в каждом своем фильме. Так, она появилась в его картинах "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом".

При этом актриса находила время на съемки и у других режиссеров. Позднее она неоднократно признавалась, что вечное движение вперед помогает ей сохранять молодость и энтузиазм. "Жизнь идет своим чередом, и есть желание все успеть — это главное. Вечное движение — секрет вечной молодости", — откровенничала Глаголева.

Вершиной ее мастерства и таланта многие критики и зрители единодушно признали картину "Выйти замуж за капитана" режиссера Виталия Мельникова. Воплотив на экране образ независимой молодой женщины, которая поддается чувствам, она стала настоящей иконой поколения. В год премьеры Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".

Актриса и режиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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После этого предложения о новых ролях посыпались на нее как из рога изобилия. Она сыграла в фильмах "Воскресный папа", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша" и других. "Обычно, мне везло: когда режиссеры приглашали меня на роль, для себя выбор они уже делали…", — рассказывала актриса.

В 1996 году Глаголева получила звание заслуженной артистки, а в 2011 году была признана народной артисткой РФ.

По ту сторону камеры

В начале 90-х, сразу после отъезда Родиона Нахапетова в США, Вера Глаголева полностью посвятила себе карьере. Так и не получив профессионального образование (на это ей никак не хватало времени), она продолжала демонстрировать безграничность своей природной одаренности.

Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ее режиссерским дебютом стал фильм-притча "Сломанный свет", рассказывающий о судьбе творческих людей в конце 80-х годов, после чего последовал длительный перерыв. К работе с камерой она вернулась в 2005 году, выпустив подряд картины "Заказ" и "Чертово колесо". Глаголева-режиссер набирала мощь, чтобы в 2009 поразить всех лентой "Одна война", повествующей о нелегкой судьбе женщин, родивших детей от немцев-оккупантов. Сама она всегда считала это кино наиболее удачным.

"Когда сценарий попал ко мне в руки, и я начала его читать, то прорыдала буквально всю ночь. Сам он написан не очень эмоционально, однако отраженные в нем судьбы просто не могут оставить читателя равнодушными. В какой бы стране я не показывала этот фильм, всем понятно: женщина на войне – это трагедия", — рассказывала Глаголева.

Актриса и режиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кобзон: после кончины Веры Глаголевой российское искусство стало беднее

Воплощать смелые режиссерские задумки Вера Глаголева всегда звала самых талантливых актеров. В ее фильмах снимались Александр Балуев, Лариса Гузеева, Владимир Стержаков, Алена Бабенко, Владимир Зельдин и многие другие.

В 2014 году она представила экранизацию пьесы "Месяц в деревне" классика русской литературы Ивана Тургенева. Одну из главных ролей в картине "Две женщины" исполнил британский актер Райф Файнс, который был так поражен личностью Глаголевой, что даже освоил русский язык.

"Файнс — великий актер, он может быть любым, при этом имеет внутренний аристократизм. Он появляется в кадре, и ты понимаешь, что он — действительно из тех времен, когда честь и достоинство были превыше всего. Так что главная причина его присутствия в фильме — его стать и образ", — так объясняла Глаголева выбор британского актера на роль русского аристократа.

У Веры Глаголевой осталось множество нереализованных планов, она продолжала снимать, несмотря ни на что. Ей очень хотелось снять картину о самом Тургеневе и его возлюбленной Полине Виардо к 200-летию со дня его рождения, а также она планировала и сама появится на экране в картине "Москва влюбленная".

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