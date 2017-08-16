США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Отец драконов в Петербурге: Мартин рассказал о вселенной "Игры престолов"

Сюжет:
Главное за 16 августа 2017 года (12)
19:1616.08.2017
(обновлено: 19:19 16.08.2017)
01350
© AP Photo / Charles SykesПисатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин. Архивное фотоПисатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин. Архивное фото
© AP Photo / Charles Sykes

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Американский писатель, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал журналистам в Петербурге о готовности вдохновиться русской историей, о главной задаче автора фэнтези и о том, зачем убивает любимых героев.

Зачем убивать героев

Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Джордж Мартин готов искать вдохновение для своих книг в русской истории
Организаторы пресс-конференции заранее раздали журналистам список нежелательных вопросов, на которые писатель не хотел бы отвечать. В основном, они касались судьбы долгожданной шестой части саги ("Ветра зимы") и продолжения сериала "Игра престолов". Команда Мартина пояснила, что эти вопросы задают на каждой пресс-конференции, автор устал на них отвечать, поэтому в списке вопросов сразу же приводились и ответы.

К воле автора одного из самых знаменитых фэнтези-романов в мире отнеслись с пониманием, тем более что и других вопросов на пресс-конференции хватило с лихвой. В первую очередь Джордж Мартин был вынужден вновь защищаться от обвинений в излишней жестокости к любимым персонажам.

"Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка", — рассказал Мартин журналистам.

Эддард Старк — персонаж первого романа цикла Мартина и первого сезона сериала "Игра престолов". По сюжету он был обезглавлен за государственную измену. Героями цикла являются его дети — Робб, Бран, Арья, Санса и Джон.

Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. "Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении", — пояснил писатель.

Как появился Вестерос

На вопрос о том, что за источник вдохновил писателя на сагу о великом противостоянии народов Вестероса и войне с белыми ходоками, Мартин по-прежнему пожимает плечами.

Джордж Р. Р. Мартин. Архивное фото
© AP Photo / Matt Sayles
Джордж Мартин до сих пор не знает, откуда пришло начало "Игры престолов"
"Определенные семена будущего творения были посеяны задолго до этого. Большим источником вдохновения была история войны Алой и Белой Розы, книга "Спаси дракона", но сцена о щенках лютоволка в снегу, с которой началась книга, я не знаю, откуда пришла", — сказал писатель.

Он рассказал, что в 1991 году, когда он работал над романом "Авалон", ему явилась сцена, которая затем стала первой главой будущей книги, открывшей цикл "Песнь льда и пламени": после казни дезертира Хранитель севера Эддард Старк и его дети находят шестерых щенков лютоволка в снегу.

"Я не понимал, как ее сделать, и долго держал в уме. За три дня сделал первую главу, потом понял, что будет во второй главе саги… Я не знаю, откуда приходят сюжеты, они просто приходят и все", — сказал Мартин.

Он убежден, что наиболее важными аспектами фэнтези являются создание и проработка особенностей нового мира, такая традиция восходит к творчеству автора "Властелина колец" Толкиена, детально описавшего мир Средиземья.

"Когда мы видим огромное количество картин, несмотря на разные техники исполнения, мы знаем, какая локация его мира изображена: Шир или Минас Тирит. И эти места обретают собственную жизнь. В том числе в этом состоит миссия писателя фэнтези – в создании собственных миров", — сказал Мартин.

Писатель в каждом персонаже

Автор добавил, что в "Игре престолов" "нет никаких людей, которые жили бы по соседству, но в каждом персонаже есть я сам". "Мы разные люди, но наши различия менее важны, чем наше сходство, все мы движимы желанием славы, комфорта, уважения. Все это можно почерпнуть из самого себя. Я никогда не был двенадцатилетней девочкой, гномом и принцем, но то, как они чувствовали, можно извлечь из собственной души", — уверен Мартин.

Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. 16 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мартин уверен, что кража сценария "Игры престолов" на него не повлияет
Теперь, после бешеного успеха "Игры престолов", уход в работу над миром Вестероса помогает писателю спасаться от шумихи вокруг своих себя и своих произведений.

"С популярностью жить стало сложнее, теперь со мной работают пять ассистентов, но работы еще много. Главным способом бороться с шумихой стала работа – сочинять и писать. Когда я ухожу в мир Вестероса, когда начинаю обдумывать судьбу своих героев – это лучший способ бороться с шумихой и давлением из-за популярности", — сказал писатель.

Он добавил, что многочисленные теории и гипотезы фанатов саги никак не влияют на создание книг. "Я никогда не залезаю на форумы и сообщества по обсуждению истории "Игры престолов". Не хочу читать теории, которые могли бы повлиять на ход моей истории, и тем более не хотел читать те, которые ее предсказывали. Поэтому стараюсь не черпать из теорий фэнов ни знаний, ни вдохновения. Но общаться с фэнами люблю", — сказал Мартин.

Хакеров можно не бояться

Утечка сценария эпизодов седьмого сезона сериала "Игра престолов" не станет проблемой для писательской работы, сказал Мартин, комментируя новости о том, что взломщики опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала HBO, который снимает "Игру престолов". В сети появился сценарий невышедшего к тому моменту эпизода и личная переписка одного из руководителей.

"На мою работу утечка сценария не повлияет никак, я пишу книги, а не сериалы. Я не понимаю паники по поводу утечек: целых пять сезонов развитие сюжета было известно тем, кто читал книги. Вопрос большого искусства заключается не только в сюжетных поворотах, вопрос в исполнении, в том, что ты ощущаешь в этот момент. В этом и есть большая сила искусства – ты можешь пересматривать и перечитывать. Например, в романе "Война и мир" не важно, что читатель знает, чем закончится война с Наполеоном", — сказал Мартин.

Он добавил, что готов ознакомиться с сюжетами русской истории для последующей переработки в своих книгах, если на эту тему найдутся англоязычные источники.

Мэйси Уильямс в сериале Игра престолов. Архивное фото
© Фото : HBO
Испанский HBO выложил новый эпизод "Игры престолов" на четыре дня раньше
"В "Песни льда и пламени" нет русского влияния. В основном я черпал вдохновение из истории войны Алой и Белой розы, Столетней войны. На английском языке не так много книг по русской истории. Если найду, то, возможно, что-то почерпну из них для своего мира", — сказал Мартин.

Писатель признался, что в России ему понравилось. "Она мне нравится в той мере, в какой я вижу ее из своего отеля. А вчера я посетил прекрасный замок в Выборге", — сказал Мартин.

В ближайших планах визита Мартина в северную столицу – экскурсия в Эрмитаж и автограф-сессия, которой с нетерпением дожидаются тысячи фэнов Вестероса, покорившего мир и Россию без единого выстрела.

Комментировать
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена