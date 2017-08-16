Отец драконов в Петербурге: Мартин рассказал о вселенной "Игры престолов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Американский писатель, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал журналистам в Петербурге о готовности вдохновиться русской историей, о главной задаче автора фэнтези и о том, зачем убивает любимых героев.

Зачем убивать героев

Организаторы пресс-конференции заранее раздали журналистам список нежелательных вопросов, на которые писатель не хотел бы отвечать. В основном, они касались судьбы долгожданной шестой части саги ("Ветра зимы") и продолжения сериала "Игра престолов". Команда Мартина пояснила, что эти вопросы задают на каждой пресс-конференции, автор устал на них отвечать, поэтому в списке вопросов сразу же приводились и ответы.

К воле автора одного из самых знаменитых фэнтези-романов в мире отнеслись с пониманием, тем более что и других вопросов на пресс-конференции хватило с лихвой. В первую очередь Джордж Мартин был вынужден вновь защищаться от обвинений в излишней жестокости к любимым персонажам.

"Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка", — рассказал Мартин журналистам.

Эддард Старк — персонаж первого романа цикла Мартина и первого сезона сериала "Игра престолов". По сюжету он был обезглавлен за государственную измену. Героями цикла являются его дети — Робб, Бран, Арья, Санса и Джон.

Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. "Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении", — пояснил писатель.

Как появился Вестерос



На вопрос о том, что за источник вдохновил писателя на сагу о великом противостоянии народов Вестероса и войне с белыми ходоками, Мартин по-прежнему пожимает плечами.

"Определенные семена будущего творения были посеяны задолго до этого. Большим источником вдохновения была история войны Алой и Белой Розы, книга "Спаси дракона", но сцена о щенках лютоволка в снегу, с которой началась книга, я не знаю, откуда пришла", — сказал писатель.

Он рассказал, что в 1991 году, когда он работал над романом "Авалон", ему явилась сцена, которая затем стала первой главой будущей книги, открывшей цикл "Песнь льда и пламени": после казни дезертира Хранитель севера Эддард Старк и его дети находят шестерых щенков лютоволка в снегу.

"Я не понимал, как ее сделать, и долго держал в уме. За три дня сделал первую главу, потом понял, что будет во второй главе саги… Я не знаю, откуда приходят сюжеты, они просто приходят и все", — сказал Мартин.

Он убежден, что наиболее важными аспектами фэнтези являются создание и проработка особенностей нового мира, такая традиция восходит к творчеству автора "Властелина колец" Толкиена, детально описавшего мир Средиземья.

"Когда мы видим огромное количество картин, несмотря на разные техники исполнения, мы знаем, какая локация его мира изображена: Шир или Минас Тирит. И эти места обретают собственную жизнь. В том числе в этом состоит миссия писателя фэнтези – в создании собственных миров", — сказал Мартин.

Писатель в каждом персонаже



Автор добавил, что в "Игре престолов" "нет никаких людей, которые жили бы по соседству, но в каждом персонаже есть я сам". "Мы разные люди, но наши различия менее важны, чем наше сходство, все мы движимы желанием славы, комфорта, уважения. Все это можно почерпнуть из самого себя. Я никогда не был двенадцатилетней девочкой, гномом и принцем, но то, как они чувствовали, можно извлечь из собственной души", — уверен Мартин.

Теперь, после бешеного успеха "Игры престолов", уход в работу над миром Вестероса помогает писателю спасаться от шумихи вокруг своих себя и своих произведений.

"С популярностью жить стало сложнее, теперь со мной работают пять ассистентов, но работы еще много. Главным способом бороться с шумихой стала работа – сочинять и писать. Когда я ухожу в мир Вестероса, когда начинаю обдумывать судьбу своих героев – это лучший способ бороться с шумихой и давлением из-за популярности", — сказал писатель.

Он добавил, что многочисленные теории и гипотезы фанатов саги никак не влияют на создание книг. "Я никогда не залезаю на форумы и сообщества по обсуждению истории "Игры престолов". Не хочу читать теории, которые могли бы повлиять на ход моей истории, и тем более не хотел читать те, которые ее предсказывали. Поэтому стараюсь не черпать из теорий фэнов ни знаний, ни вдохновения. Но общаться с фэнами люблю", — сказал Мартин.

Хакеров можно не бояться



Утечка сценария эпизодов седьмого сезона сериала "Игра престолов" не станет проблемой для писательской работы, сказал Мартин, комментируя новости о том, что взломщики опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала HBO, который снимает "Игру престолов". В сети появился сценарий невышедшего к тому моменту эпизода и личная переписка одного из руководителей.

"На мою работу утечка сценария не повлияет никак, я пишу книги, а не сериалы. Я не понимаю паники по поводу утечек: целых пять сезонов развитие сюжета было известно тем, кто читал книги. Вопрос большого искусства заключается не только в сюжетных поворотах, вопрос в исполнении, в том, что ты ощущаешь в этот момент. В этом и есть большая сила искусства – ты можешь пересматривать и перечитывать. Например, в романе "Война и мир" не важно, что читатель знает, чем закончится война с Наполеоном", — сказал Мартин.

Он добавил, что готов ознакомиться с сюжетами русской истории для последующей переработки в своих книгах, если на эту тему найдутся англоязычные источники.

"В "Песни льда и пламени" нет русского влияния. В основном я черпал вдохновение из истории войны Алой и Белой розы, Столетней войны. На английском языке не так много книг по русской истории. Если найду, то, возможно, что-то почерпну из них для своего мира", — сказал Мартин.

Писатель признался, что в России ему понравилось. "Она мне нравится в той мере, в какой я вижу ее из своего отеля. А вчера я посетил прекрасный замок в Выборге", — сказал Мартин.

В ближайших планах визита Мартина в северную столицу – экскурсия в Эрмитаж и автограф-сессия, которой с нетерпением дожидаются тысячи фэнов Вестероса, покорившего мир и Россию без единого выстрела.