Новый выпуск "Пусть говорят" будет посвящен памяти Веры Глаголевой

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Коллеги и друзья актрисы, режиссера Веры Глаголевой, скончавшейся на 62-м году жизни, соберутся в студии программы "Пусть говорят" в среду, чтобы почтить ее память, говорится на сайте Первого канала.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

Выпуск программы "Пусть говорят", посвященный памяти Глаголевой, выйдет в эфир в 19.50 мск.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.