Хрупкая блондинка, сильная женщина: какой была Вера Глаголева

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Народная артистка России, актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Эту информацию РИА Новости подтвердила подруга артистки Лариса Гузеева.

По словам мужа Веры Глаголевой бизнесмена Кирилла Шубского, актриса долго болела. Несмотря на это, в июне этого года она появилась на открытии 39-го Московского международного кинофестиваля, а месяц назад отпраздновала свадьбу младшей из трех дочерей Анастасии Шубской, которая вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.

Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве. В детстве актриса несколько лет жила с семьей в Германии. Девочка серьезно увлекалась стрельбой из лука — имела звание мастера спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.

Об актерской карьере, по признанию Глаголевой, она в те годы даже не думала. Тем не менее сниматься в кино она начала сразу после школы и сумела построить успешную карьеру без профессионального образования. В 1996 году Глаголевой было присвоено звание Заслуженной артистки России, а в 2011 году она стала Народной артисткой России. РИА Новости вспоминает самые яркие вехи в жизни Веры Глаголевой.

"На край света"

В 1974 году Глаголева случайно оказалась на "Мосфильме", где шла подготовка к съемкам фильма "На край света" по пьесе Виктора Розова "В дороге". Оператор картины обратил на Веру внимание и предложил подыграть актеру, который пробовался на главную роль. Глаголева быстро выучила текст и поразила режиссера Родиона Нахапетова своей естественностью. Девушку буквально с улицы пригласили на роль главной героини Симы. Фильм вышел на экраны в 1976 году и получил приз на кинофестивале в Любляне.

"В четверг и больше никогда"

После удачного дебюта Глаголевой поступило предложение сниматься у Анатолия Эфроса. Выдающийся советский режиссер работал над картиной "В четверг и больше никогда" по сценарию писателя Андрея Битова. Партнерами Глаголевой по фильму стали Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский и Любовь Добржанская. Глаголева сыграла роль беременной девушки главного героя Вари. Начинающая актриса не спасовала перед именитыми коллегами и настолько впечатлила Эфроса, что была приглашена в труппу театра на Малой Бронной. О своем отказе Глаголева потом не раз публично сожалела.

"Не стреляйте в белых лебедей"

Расцвет кинокарьеры Глаголевой пришелся на 1980-е. В фильме "Не стреляйте в белых лебедей" по одноименному роману Бориса Васильева актриса снова снялась у Родиона Нахапетова, который на тот момент уже стал ее мужем. Образ хрупкой, но одновременно сильной сельской учительницы Нонны Юрьевны запомнился зрителям и закрепил позиции Глаголевой как одной из самых неординарных и востребованных актрис поколения.

"Выйти замуж за капитана"

Громкая слава пришла к Глаголевой в 1986 году после выхода на экраны фильма "Выйти замуж за капитана". Картину посмотрели 11,5 миллиона зрителей. Изначально в ленте должно было быть четыре героини, но после изменений в сценарии главным персонажем стала журналистка Лена, которую и сыграла Глаголева. Легкомысленная и смелая фотокорреспондентка покорила не только немногословного пограничника в исполнении Виктора Проскурина, но и критиков. За эту роль журнал "Советский экран" назвал Глаголеву лучшей актрисой года.

"Две женщины"

В 1990-е Глаголева продолжила сниматься в амплуа сильных независимых женщин, а также попробовала себя в режиссуре. Она выпустила шесть фильмов. Все они были хорошо встречены и публикой, и критиками.

Последняя режиссерская работа Глаголевой — лента "Две женщины" по пьесе Тургенева "Месяц в деревне" — вышла в 2015 году. Картина снималась в России, Латвии и Франции. Актерский состав Глаголева также собрала интернациональный. Главные роли исполнили Александр Балуев, британская звезда Рэйф Файнс и француженка Сильви Тестю. Фильм получил несколько международных наград. Российские и зарубежные критики отмечали, что этой лентой Глаголева возродила прекрасную традицию экранизаций советского кинематографа.