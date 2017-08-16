В Москве могут увековечить память Веры Глаголевой

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Москве могут увековечить память ушедшей из жизни народной артистки России Веры Глаголевой, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.

"Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, установят памятную доску", — сообщил Герасимов РИА Новости в среду.

Он отметил, что форма увековечения будет зависеть от обращений.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.