Никас Сафронов о Вере Глаголевой: она обладала особой аурой

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что актриса Вера Глаголева обладала особой аурой и проницательным взглядом режиссера.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

"Глаголева была очень талантливая, очень цельная, скромная, творческая. Она была красивая, монашеского типа девушка, внешне, может быть, не такая яркая, но в то же время имела светящуюся притягательную ауру вокруг себя. У нее был такой внимательный, проницательный взгляд художника и режиссера, человека, который тонко воспринимает природу вещей. Когда с ней общаешься, было такое ощущение, что она тебя слышит и понимает, что ты говоришь", — сказал Сафронов.

Художник рассказал, что познакомился с актрисой в 80-е годы, когда жил на пересечении Малой Грузинской улицы и Большого Тишинского переулка. По его словам, он часто заходил к ней в гости, а однажды предложил Глаголевой написать ее портрет. "Она сначала постеснялась, но потом все-таки согласилась попозировать. Я приходил к ней, делал наброски", — поделился собеседник агентства.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.