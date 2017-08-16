Мединский назвал Глаголеву человеком редкого обаяния и красоты

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал ушедшую из жизни народную артистку РФ Веру Глаголеву человеком редкого обаяния и красоты, талантливой актрисой и режиссером.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.

"Отечественное киноискусство понесло невосполнимую потерю – тяжелая болезнь трагически оборвала жизнь талантливой актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Вера Витальевна обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком редкого обаяния и красоты. По-настоящему народной артисткой. Миллионы людей в нашей стране восхищались ее неподражаемой, яркой, всегда искренней игрой", — говорится в телеграмме от имени Мединского.

По словам министра, каждый, кто когда-либо сталкивался с уникальным дарованием Глаголевой, проникался глубокой симпатией и уважением к ее мастерству, трудолюбию, целеустремленности.

"Добрые воспоминания о Вере Витальевне навсегда сохранятся в сердцах близких и родных, коллег и поклонников ее творчества. Разделяю горечь вашей утраты, прошу принять слова соболезнования и сочувствия", — подчеркнул министр.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.