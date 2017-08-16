Астрахан: сыгранные Глаголевой персонажи всегда вызывали светлые чувства

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Актриса Вера Глаголева ушла из жизни в самом расцвете творческих сил и возможностей, ее персонажи всегда вызывали совершенно позитивные и светлые чувства, заявил РИА Новости режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

"Это ужасные новости, конечно. Хочется выразить соболезнования всем родным и близким. Вера как человек творческий состоялась и многое сделала. Она реализовалась как актриса, была востребована, сыграла массу ролей в кино – запоминающихся ролей, ролей, которые мы знаем. У нее началась и вторая творческая жизнь – она стала режиссером, снимала сама кино, и там были успешные работы, получавшие награды и признание профессионалов. Ужасно, что так неожиданно оборвалась жизнь – в полном расцвете сил и возможностей", – сказал Астрахан.

Режиссер рассказал, что познакомился с Глаголевой на съемочной площадке своего телесериала "Зал ожидания" (1997), где она сыграла одну из ролей.

"До этого я знал ее роли, видел ее на экране. Ее персонажи всегда вызывали совершенно позитивные и светлые чувства. Это ужасная утрата для всех", — подчеркнул Астрахан.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.