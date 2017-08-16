Радио Baltkom предложило эфир для баттла Шнурова с Познером

РИГА, 16 авг – РИА Новости. Латвийская радиостанция Baltkom готова предоставить площадку для баттла лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и телеведущего Владимира Познера, поскольку именно выступление Познера в ее эфире стало причиной реакции со стороны музыканта, сообщила РИА Новости главный редактор радиостанции Наталья Михайлова.

Ранее Познер заявил радиостанции Baltkom, что интервью в программе "Познер" на Первом канале с участием лидера рок-группы "Ленинград", вышедшее в октябре 2016 года, было провальным и виноват в этом, по его мнению, сам Шнуров. Ведущий назвал его "пустым и неинтересным". Шнуров вызвал Познера на баттл, предложив ему самому выбрать площадку, но телеведущий назвал это пиаром и отказался принимать участие.

"Мы готовы предоставить свой эфир для этого мероприятия, если стороны посчитают это возможным и приедут в Ригу", — сказала Михайлова.

Интервью со Шнуровым стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях: в частности в YouTube-аккаунте Первого канала его посмотрели 2,5 миллиона раз.

Ранее более 10 миллионов просмотров на YouTube набрал резонансный рэп-баттл (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) между Славой КПСС и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.