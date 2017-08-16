Дочь Веры Глаголевой попросила СМИ не тревожить семью

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Старшая дочь актрисы, режиссера Веры Глаголевой, скончавшейся в США, Анна Нахапетова просит журналистов не беспокоить семью в этот сложный для них период.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

"Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — написала Нахапетова в своем аккаунте в инстаграме.

Вера Глаголева – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Впервые дебютировала в фильме "На край света…" Родиона Нахапетова, который впоследствии стал ее мужем. Брак закончился разводом после отъезда режиссера в США. Актриса была замужем вторым браком за бизнесменом Кириллом Шубским.