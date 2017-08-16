США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры недели: "Призраки Исмаэля" и "Сусана, ты меня убиваешь"

16:0116.08.2017
(обновлено: 16:02 16.08.2017)
0530
© Flickr / rpb1001 Зрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Flickr / rpb1001

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комедийный боевик "Телохранитель киллера" с Сэмюэлем Л. Джексоном и Райаном Рейнолдсом, мелодрама Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур, а также романтическая комедия "Сусана, ты меня убиваешь" с Гаэлем Гарсиа Берналем можно будет увидеть на экранах российских кинотеатров, начиная с этой недели.

Телохранитель киллера

© Campbell Grobman Films (2017)Кадр из фильма "Телохранитель киллера"
© Campbell Grobman Films (2017)
Кадр из фильма "Телохранитель киллера"

Британский актер Бенедикт Камбербэтч. Архивное фото
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
СМИ: Камбербэтч, Спейси и Де Вито могут сняться в мини-сериале о Brexit
Очень сложно представить, чтобы кому-либо из брутальных героев Сэмюэля Л. Джексона, талисмана Квентина Тарантино понадобился телохранитель, особенно если он играет киллера. Однако именно на этом несоответствии и строит весь каркас своего комедийного фильма режиссер Патрик Хьюз, чьей единственной полнометражной картиной до этого была "Неудержимые-3". Вежливого телохранителя, которому выпала такая незавидная участь, сыграл Райан Рейнольдс. Его герою приходится нелегко — подопечный постоянно на него орет, не слушается и грозит пристрелить, он в общем-то не против сделать с киллером тоже самое, но работа не позволяет. Не обойдется и без пародий на фильм "Телохранитель" с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, о чем красноречиво свидетельствует песня "I will always love you" в трейлере картины. Также в фильме можно встретить Гэри Олдмана в качестве восточного диктатора и Сальму Хайек, которая сыграла жену наемного убийцы. Иностранные критики пока юмора не оценили, по их мнению, картина полна жанровых клише и довольна предсказуема, ее спасает лишь талантливая игра актеров, которые явно слишком хороши для подобного рода ленты.

Призраки Исмаэля

Фестиваль Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Телеканал ТВЦ покажет фильм об истории фестиваля "Спасская башня"
Мелодрама француза Арно Деплешена рассказывает про успешного режиссера, увлекающегося помимо съемок фильмов таблетками и алкоголем, в исполнении Матье Амальрика, чья жена Карлотта (Марион Котийяр) исчезла двадцать лет назад и с тех пор так к нему не вернулась. Он находит спасение в объятиях мягкой и робкой Сильвии, которую сыграла Шарлотта Генсбур. Но только новоиспеченная пара привыкает друг к другу и налаживает быт, как загадочная Карлотта возвращается из двадцатилетних странствий и претендует на место возле своего мужа. Эта история переплетается с рассказом о некоем Иване, которого сыграл непривычный без своих знаменитых кудрей Луи Гаррель, пытающемся устроиться в министерство иностранных дел Франции. Сюжет "Призраков Исмаэля" часто ссылается на предыдущие фильмы Деплешена и отчасти автобиографичен, что, по мнению рецензентов, не идет фильму на пользу. Постепенно фильм превращается в трагикомедию, а затем и в пародию на самого себя. Картина открывала юбилейный семидесятый Каннский фестиваль, однако никаких призов от жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром так и не получила.

© Canal+ [fr] (2017)Кадр из фильма "Призраки Исмаэля"
© Canal+ [fr] (2017)
Кадр из фильма "Призраки Исмаэля"

Сусана, ты меня убиваешь

Кадр из кинофильма Сибириада. Архивное фото
© РИА Новости / Самоийлов
В кинотеатрах "Москино" бесплатно покажут фильмы Кончаловского
Один из самых известных мексиканских актеров Гаэль Гарсиа Берналь, недавно завоевавший "Золотой глобус" за роль в сериале "Моцарт в джунглях", играет обаятельного бездаря Элихио, от которого уходит жена Сусана. В один прекрасный день она сама и все ее вещи исчезают. После недолгих поисков он выясняет, что уставшая от его инфантильности Сусана улетела в Америку, чтобы сосредоточиться на писательской карьере. Упрямый Элихио мчится возвращать свою жену, но на этот раз одного шарма будет недостаточно. Ему придется понять, почему каждый раз, когда ему кажется, что все идет как надо, Сусана собирает вещи и испаряется. Как отмечают критики, новое творение режиссера Роберто Снейдера, не лишено обаяния, как и его главный герой, однако несмотря на важные вопросы, которые поднимает фильм, он так и не дает на них ответ.

© Cuévano Films (2016)Кадр из фильма "Сусана, ты меня убиваешь"
© Cuévano Films (2016)
Кадр из фильма "Сусана, ты меня убиваешь"
Комментировать
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена