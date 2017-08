Кинопремьеры недели: "Призраки Исмаэля" и "Сусана, ты меня убиваешь"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комедийный боевик "Телохранитель киллера" с Сэмюэлем Л. Джексоном и Райаном Рейнолдсом, мелодрама Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур, а также романтическая комедия "Сусана, ты меня убиваешь" с Гаэлем Гарсиа Берналем можно будет увидеть на экранах российских кинотеатров, начиная с этой недели.

Телохранитель киллера

Призраки Исмаэля

Очень сложно представить, чтобы кому-либо из брутальных героев Сэмюэля Л. Джексона, талисмана Квентина Тарантино понадобился телохранитель, особенно если он играет киллера. Однако именно на этом несоответствии и строит весь каркас своего комедийного фильма режиссер Патрик Хьюз, чьей единственной полнометражной картиной до этого была "Неудержимые-3". Вежливого телохранителя, которому выпала такая незавидная участь, сыграл Райан Рейнольдс. Его герою приходится нелегко — подопечный постоянно на него орет, не слушается и грозит пристрелить, он в общем-то не против сделать с киллером тоже самое, но работа не позволяет. Не обойдется и без пародий на фильм "Телохранитель" с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, о чем красноречиво свидетельствует песня "I will always love you" в трейлере картины. Также в фильме можно встретить Гэри Олдмана в качестве восточного диктатора и Сальму Хайек, которая сыграла жену наемного убийцы. Иностранные критики пока юмора не оценили, по их мнению, картина полна жанровых клише и довольна предсказуема, ее спасает лишь талантливая игра актеров, которые явно слишком хороши для подобного рода ленты.

Сусана, ты меня убиваешь

Мелодрама француза Арно Деплешена рассказывает про успешного режиссера, увлекающегося помимо съемок фильмов таблетками и алкоголем, в исполнении Матье Амальрика, чья жена Карлотта (Марион Котийяр) исчезла двадцать лет назад и с тех пор так к нему не вернулась. Он находит спасение в объятиях мягкой и робкой Сильвии, которую сыграла Шарлотта Генсбур. Но только новоиспеченная пара привыкает друг к другу и налаживает быт, как загадочная Карлотта возвращается из двадцатилетних странствий и претендует на место возле своего мужа. Эта история переплетается с рассказом о некоем Иване, которого сыграл непривычный без своих знаменитых кудрей Луи Гаррель, пытающемся устроиться в министерство иностранных дел Франции. Сюжет "Призраков Исмаэля" часто ссылается на предыдущие фильмы Деплешена и отчасти автобиографичен, что, по мнению рецензентов, не идет фильму на пользу. Постепенно фильм превращается в трагикомедию, а затем и в пародию на самого себя. Картина открывала юбилейный семидесятый Каннский фестиваль, однако никаких призов от жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром так и не получила.

Один из самых известных мексиканских актеров Гаэль Гарсиа Берналь, недавно завоевавший "Золотой глобус" за роль в сериале "Моцарт в джунглях", играет обаятельного бездаря Элихио, от которого уходит жена Сусана. В один прекрасный день она сама и все ее вещи исчезают. После недолгих поисков он выясняет, что уставшая от его инфантильности Сусана улетела в Америку, чтобы сосредоточиться на писательской карьере. Упрямый Элихио мчится возвращать свою жену, но на этот раз одного шарма будет недостаточно. Ему придется понять, почему каждый раз, когда ему кажется, что все идет как надо, Сусана собирает вещи и испаряется. Как отмечают критики, новое творение режиссера Роберто Снейдера, не лишено обаяния, как и его главный герой, однако несмотря на важные вопросы, которые поднимает фильм, он так и не дает на них ответ.