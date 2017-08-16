В Москве музеи проведут свыше 200 бесплатных экскурсий на День города

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Более 200 экскурсий по Москве проведут музеи и другие культурные учреждения столицы на День города, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры в среду.

Мероприятия организованы в рамках проекта "Москва экскурсионная", организованного департаментом культуры и компанией "Мосгортур".

"Усадьба Кусково, Музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, музей-заповедник Царицыно, музей Марины Цветаевой и еще порядка 70 музеев проведут бесплатные экскурсии 9 и 10 сентября на День города Москвы. Всего за два дня по всей Москве пройдут порядка 200 бесплатных экскурсий", — сообщили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе, гостей ожидают экскурсии самых разных форматов — экскурсии в музеи, обзорные, велосипедные и беговые экскурсии, прогулки по городу, заезды на самокатах. На протяжении двух дней посетителей будут знакомить с уникальной историей столицы: в программе мероприятий — рассказы о жизни и творчестве известных жителей Москвы, истории старинных улиц, переулков и площадей.

К примеру, в парке-усадьбе Кусково посетители узнают историю знаменитого здания и биографию его хозяина – графа Петра Шереметева, а на Арбате в День города пройдет пешеходная экскурсия от музея имени А.С. Пушкина.

Как рассказала стратегический директор "Мосгортура" Наталья Лосева, в этом году в проекте "Москва экскурсионная" участвуют новые культурные площадки: Музей хоккея, Музей кино, Государственный центральный музей современной истории России и другие.

Ожидается, что их посетят свыше четырех тысяч москвичей и гостей столицы. Записаться на экскурсии можно будет в музеях или на специальных стендах проекта "Москва экскурсионная".

Ранее участники проекта "Активный гражданин" высказали свое мнение по поводу программы празднования 870-летия Москвы. В числе желаемых мероприятий лидирующими оказались праздничные фейерверки, квесты, мероприятия, подготовленные специально для детей, а также экскурсии по столице.

День города Москвы в этом году отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма. К 870-летию города также запланирован фестиваль, который состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".