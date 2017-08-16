На "Спасской башне" исполнят произведение в память о дирижере Халилове

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Произведение итальянского композитора в память о российском дирижере, бывшем руководителе ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенанте Валерии Халилове, который погиб при крушении самолета Ту-154 под Сочи, прозвучит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня 2017", рассказал журналистам в среду комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Вы услышите на фестивале "Спасская башня 2017" произведения Массимо Мартинелли, написанное в память о российском дирижере Валерии Халилове. Произведение называется "Кремль", — сообщил Хлебников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", добавив, что произведение является очень сильным по своему художественному смыслу и исполнению.

Халилов, который ранее являлся музыкальным руководителем фестиваля "Спасская башня", 64 сотрудника ансамбля имени Александрова, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и восемь членов экипажа погибли 25 декабря при крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.

Десятый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября. Официальным информационным агентством фестиваля выступает МИА "Россия сегодня".

За всю историю фестиваля на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов. Ежегодно в фестивале принимают участие порядка 1,5 тысяч представителей российских и зарубежных военно-музыкальных и творческих коллективов.