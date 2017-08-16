Испанский HBO выложил новый эпизод "Игры престолов" на четыре дня раньше

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Испанское отделение телеканала HBO по ошибке распространило очередной эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов" за четыре дня до его официального выхода, сообщает издание Independent.

По данным газеты, эпизод в течение часа был доступен подписчикам телеканала. Они успели сделать скриншоты и выложить их в интернет. Эпизод также появился на торрент-сайтах.

Как сообщается, ошибочная публикация эпизодов культового сериала происходит не в первый раз. Так, в мае 2016 года HBO Nordic случайно выпустил в эфир эпизод шестого сезона за несколько часов до официальной трансляции.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой, в том числе, был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода "Игры престолов".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.