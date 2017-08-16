Галерея Ильи Глазунова будет работать бесплатно 17 августа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Все желающие смогут бесплатно посетить основную экспозицию Галереи Ильи Глазунова в четверг, когда исполнится 40 дней со дня кончины художника, сообщается на сайте мэра Москвы.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов 9 июля скончался в Москве от остановки сердца. Ему было 87 лет. Глазунов — один из наиболее известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище 11 июля.

"Галерея Ильи Глазунова в четверг, 17 августа, откроет бесплатный вход на основную экспозицию для всех посетителей. В этот день исполнится 40 дней со дня смерти художника, имя которого она носит", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что бесплатным будет посещение Галереи на Волхонке, а вход в Музей Сословий России, где расположена новая экспозиция, останется платным.

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Глазунов был отмечен множеством международных и российских наград, являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999) и Преподобного Андрея Рублева (2010), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он также основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.

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