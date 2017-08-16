Президентский оркестр планирует выступить на "Русских сезонах" в Японии

Дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня. Архивное фото

Дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президентский оркестр Российской Федерации планирует принять участие в "Русских сезонах в Японии", заявил в интервью РИА Новости его дирижер — заслуженный артист РФ полковник Евгений Никитин.

"Есть определенные наметки и по выездам за границу. Например, планируем выехать в Японию, где сейчас проходят "Русские сезоны", но пока что это все находится на стадии обсуждения и согласования", — сказал Никитин.

Он также отметил, что у коллектива запланированы выезды в российские регионы: "В этом году нас приглашает уже ставший традиционным фестиваль "Спасская башня на Сахалине", где мы собираемся выступить вместе с ротой специального караула Президентского полка".

Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО был образован в 1938 году. Он многократно трансформировался, но всегда являлся главным коллективом в музыкальном обеспечении важнейших государственных мероприятий. Президентский оркестр также ведет активную концертную деятельность. С 2010 года оркестром руководит полковник Вера Крылова, в должности дирижера служит полковник Евгений Никитин.