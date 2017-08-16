Дэниел Крэйг подтвердил, что сыграет Бонда в новом фильме

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший роль Джеймса Бонда в последних частях всемирно известного фильма про агента 007, подтвердил на ток-шоу телеканала CBS, что сыграет агента и в 25-й серии.

Ранее сообщалось, что Крейг опроверг слухи о подписании контракта на участие в двух новых частях "бондианы".

Заявление актер сделал во вторник вечером на ток-шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". На вопрос ведущего, вернется ли Крэйг в "бондиану", он ответил "да", говорится в Twitter ток-шоу.

Как отмечает телеканал Sky News, Крэйг заявил, что сыграет Бонда в пятый и последний раз. "Я думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте и я не могу дождаться", — сказал актер.

​Ранее стала известна дата выхода новой, 25-й части "бондианы". Кинокартина, у которой пока нет названия, выйдет 8 ноября 2019 года.

Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.