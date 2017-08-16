Дэниел Крэйг подтвердил, что сыграет Бонда в новом фильме

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший роль Джеймса Бонда в последних частях всемирно известного фильма про агента 007, подтвердил на ток-шоу телеканала CBS, что сыграет агента и в 25-й серии.
Заявление актер сделал во вторник вечером на ток-шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". На вопрос ведущего, вернется ли Крэйг в "бондиану", он ответил "да", говорится в Twitter ток-шоу.
Как отмечает телеканал Sky News, Крэйг заявил, что сыграет Бонда в пятый и последний раз. "Я думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте и я не могу дождаться", — сказал актер.
BREAKING NEWS: 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— The Late Show (@colbertlateshow) 16 августа 2017 г.
Daniel Craig, will you return as James Bond?— @StephenAtHome
Yes — #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4
Ранее стала известна дата выхода новой, 25-й части "бондианы". Кинокартина, у которой пока нет названия, выйдет 8 ноября 2019 года.
Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.