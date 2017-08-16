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Культура

Дэниел Крэйг подтвердил, что сыграет Бонда в новом фильме

11:0016.08.2017
(обновлено: 11:03 16.08.2017)
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© AP Photo / Andrew Medichini Дэниел Крэйг. Архивное фотоДэниел Крэйг. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший роль Джеймса Бонда в последних частях всемирно известного фильма про агента 007, подтвердил на ток-шоу телеканала CBS, что сыграет агента и в 25-й серии.

Джеймс Бонд. Архивное фото
© Фото : Sony Pictures
СМИ узнали дату выхода нового фильма про Джеймса Бонда
Ранее сообщалось, что Крейг опроверг слухи о подписании контракта на участие в двух новых частях "бондианы".

Заявление актер сделал во вторник вечером на ток-шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". На вопрос ведущего, вернется ли Крэйг в "бондиану", он ответил "да", говорится в Twitter ток-шоу.

Как отмечает телеканал Sky News, Крэйг заявил, что сыграет Бонда в пятый и последний раз. "Я думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте и я не могу дождаться", — сказал актер.

​Ранее стала известна дата выхода новой, 25-й части "бондианы". Кинокартина, у которой пока нет названия, выйдет 8 ноября 2019 года.

Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.

Стиль Джеймса Бонда
© AFP 2017 / Patrick KovarikПервый знаменитый автомобиль агента 007 — Aston Martin DB5.Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
Первый знаменитый автомобиль агента 007 — Aston Martin DB5.
© REUTERS / Benoit TessierТе, кто уже посетил выставку, считают самым интересным залом казино.Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Те, кто уже посетил выставку, считают самым интересным залом казино.
© REUTERS / Benoit TessierКостюмы, использованные при съемках фильма "007: Спектр" - двадцать четвертой части бондианы.Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Костюмы, использованные при съемках фильма "007: Спектр" - двадцать четвертой части бондианы.
© REUTERS / Benoit TessierЭкспонат зала, посвященного фильму "Голдфингер".Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Экспонат зала, посвященного фильму "Голдфингер".
© AFP 2017 / Patrick KovarikБикини Урсулы Андресс из фильма "Доктор Ноу".Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
Бикини Урсулы Андресс из фильма "Доктор Ноу".
© REUTERS / Benoit TessierНа выставке "Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда" представлены все средства передвижения, все виды оружия агента 007 и его противников, декорации, съемочный реквизит, оригинальные фотографии, наброски, макеты, а также великолепные костюмы Джеймса Бонда и его подруг.Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
На выставке "Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда" представлены все средства передвижения, все виды оружия агента 007 и его противников, декорации, съемочный реквизит, оригинальные фотографии, наброски, макеты, а также великолепные костюмы Джеймса Бонда и его подруг.
© REUTERS / Benoit TessierБондиана считается самой продолжительной франшизой в истории кинематографа, на которую уже более 50 лет работает огромная индустрия.Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Бондиана считается самой продолжительной франшизой в истории кинематографа, на которую уже более 50 лет работает огромная индустрия.
© REUTERS / Benoit TessierМотоцикл BMW из фильма "Завтра не умрет никогда".Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Мотоцикл BMW из фильма "Завтра не умрет никогда".
© REUTERS / Benoit TessierМодель ледяного особняка из фильма "Умри, но не сейчас".Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Модель ледяного особняка из фильма "Умри, но не сейчас".
© REUTERS / Benoit Tessier"Агуста Вестленд 101" - одна из двух моделей вертолета, сделанных в 1/3 реальной величины с применением технологии трехмерной печати для фильма "Координаты "Скайфолл".Выставка Fifty Years of Bond Style в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
"Агуста Вестленд 101" - одна из двух моделей вертолета, сделанных в 1/3 реальной величины с применением технологии трехмерной печати для фильма "Координаты "Скайфолл".
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