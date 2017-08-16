В Москве впервые выступит британская певица Люси Роуз

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская певица Люси Роуз выступит на площадке "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" в парке "Останкино" 18 августа, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Она представит свой третий альбом Something's Changing, выпущенный в июле. Певица посетит столицу впервые.

Вход на мероприятие платный.

Площадку "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде", площадь которой около тысячи квадратных метров, построили на водной глади Садового пруда в парке "Останкино".

Дебютный альбом Люси Роуз вышел в 2012 году. Она сотрудничала и ездила в туры с такими британскими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale. В настоящее время в копилке певицы два альбома и ряд синглов.