В Одессе из-за угроз радикалов отменили концерт Светланы Лободы

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Концерт украинской певицы Светланы Лободы, запланированный в Одессе на 3 сентября, отменили из-за угроз радикалов, сообщил организатор вечера Артем Вознюк на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ написали, что радикалы грозились сорвать концерт Лободы в Одессе из-за ее выступлений в России. В связи с этим глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов призвал отменить мероприятие.

"Третьего сентября нам всем хотелось сделать праздник и провести концерт Светланы Лободы на стадионе "Черноморец"… К сожалению, практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города. Эти люди называют себя патриотами и активистами", — написал Вознюк.

По его словам, в "обстановке угроз беспорядков, а значит опасности для одесситов, понимая обеспокоенность губернатора и главы полиции Одесской области", организаторы были вынуждены отменить концерт.

В мае в Одессе уже срывали выступление Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. В свою очередь украинский певец Иван Дорн из-за угроз радикалов отменил концерт в Одессе, запланированный на 9 июня.