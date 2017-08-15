В Минкультуры ожидают 600 тысяч человек на акции "Ночь кино" 26 августа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Около 600 тысяч человек могут посетить акцию "Ночь кино", которая пройдет на более 2,5 тысячи площадок по всей России с 26 по 27 августа, сообщила журналистам во вторник заместитель главы департамента кинематографии министерства культуры РФ Галина Строчкова.

"Акция "Ночь кино" будет проходить и во всех регионах России… Всего будет задействовано 2517 площадок, что на 700 площадок больше, чем в прошлом году. Ожидаемое количество зрителей где-то порядка 600 тысяч человек", — сказала Строчкова.

В свою очередь, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский напомнил, что в первый раз акцию провели в прошлом году в Год кино 27 августа, который считается Днем российского кино. В этот раз Ночь кино в столице будет посвящена 870-летнему юбилею города.

"У нас запланировано огромно количество мероприятий. Мы внимательно подошли к этому плану, в прошлом году это была экспериментальная история, а сегодня мы уже знаем площадки, которые дают нам наибольшую аудиторию. В этом году нас ждут 127 мероприятий на 87 площадках", — сказал Кибовский.

По его словам, мероприятия будут проходить не только в кинотеатрах, но в парках, музеях, выставочных залах и даже в Московском зоопарке. Центральным событием станет показ картины "Летят журавли" Михаила Калатозова в Музее Москвы. Также зрителям покажут такие картины, как "Про любовь", "Духless", "Время первых", "28 панфиловцев", а также новый фильм Бориса Хлебникова "Аритмия", который выйдет в прокат только в сентябре.

Как уточнила глава компании "Москино" Светлана Максимченко, еще одним предпремьерным показом станет сериал "Гоголь. Начало" с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в кинотеатре "Космос". Зрителей будет приветствовать съёмочная группа сериала. Более того, в рамках акции пройдет ночь сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча.