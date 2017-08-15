МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Более 50 галерей из Европы и США представят работы более 150 художников на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе с 8 по 10 сентября, сообщает пресс-служба ярмарки во вторник.
"Пятый юбилейный выпуск Cosmoscow, единственной международной ярмарки современного искусства на территории России, пройдет в Гостином дворе с 8 по 10 сентября 2017 года. В этом году в Cosmoscow примут участие 54 галереи из Европы (Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Грузия, Италия, Норвегия, Польша, Россия, Швейцария, Великобритания) и США, которые представят вниманию коллекционеров и любителей искусства произведения более чем 150 художников", — говорится в сообщении.
"В 2017 году Cosmoscow запускает целый ряд новых инициатив, к числу которых относятся секции Collaborations, Focus и Past Present, а также специальный приз "Лучший стенд Cosmoscow", который обеспечит победившей галерее бесплатное участие в следующем выпуске ярмарки", — уточняется в материале.
Победителя определит авторитетное жюри, в состав которого входят представители российских арт-институций: Ирина Горлова из Третьяковской галереи, Алиса Прудникова из Государственного центра современного искусства, комиссар Московской международной биеннале молодого искусства Екатерина Кибовская, Алексей Новоселов из Московского музея современного искусства.