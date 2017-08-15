Более 50 галерей из Европы и США примут участие в ярмарке Cosmoscow

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Более 50 галерей из Европы и США представят работы более 150 художников на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе с 8 по 10 сентября, сообщает пресс-служба ярмарки во вторник.

"Пятый юбилейный выпуск Cosmoscow, единственной международной ярмарки современного искусства на территории России, пройдет в Гостином дворе с 8 по 10 сентября 2017 года. В этом году в Cosmoscow примут участие 54 галереи из Европы (Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Грузия, Италия, Норвегия, Польша, Россия, Швейцария, Великобритания) и США, которые представят вниманию коллекционеров и любителей искусства произведения более чем 150 художников", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что по сравнению с предыдущими выпусками это рекордное число галерей и художников, что обусловлено интересом к ярмарке как внутри страны, так и за рубежом.

"В 2017 году Cosmoscow запускает целый ряд новых инициатив, к числу которых относятся секции Collaborations, Focus и Past Present, а также специальный приз "Лучший стенд Cosmoscow", который обеспечит победившей галерее бесплатное участие в следующем выпуске ярмарки", — уточняется в материале.

Победителя определит авторитетное жюри, в состав которого входят представители российских арт-институций: Ирина Горлова из Третьяковской галереи, Алиса Прудникова из Государственного центра современного искусства, комиссар Московской международной биеннале молодого искусства Екатерина Кибовская, Алексей Новоселов из Московского музея современного искусства.