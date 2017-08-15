Музыка Виктора Цоя не теряет актуальности по сей день, считает эксперт

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Творчество культового рок-музыканта Виктора Цоя, который трагически погиб 15 августа 27 лет назад, по-прежнему не теряет актуальности; он оказал влияние на российскую рок-музыку, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости продюсер групп "Воскресение" и "Машина времени" Владимир Сапунов.

Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем "Москвича". Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус "Икарус". По версии следствия, певец уснул за рулем. После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование.

"Цой не теряет актуальности. Есть исполнители, музыка которых написана очень давно, но и сейчас слушается свежо. К ним относятся Джимми Хендрикс, Led Zeppelin и другие. И его (Цоя) темы музыкальные, темы, которые он затрагивал в стихах, не теряют актуальности", — сказал Сапунов.

Он добавил, что лично не был знаком с Цоем, о чем сейчас сожалеет.

"Изначально я не проявлял особого тяготения к музыке Цоя, но потом понял, что она достойна плеяды российских рок-музыкантов. Очень жаль, что случилась эта смерть, неожиданно и внезапно, большая потеря для рок-искусства. Он был очень интересным музыкантом, я сделал для себя переоценку его влияния на пространство рока", — заключил собеседник агентства.

Советский рок-музыкант Виктор Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основали группу "Кино", изначально носившую название "Гарин и Гиперболоиды", в 1981 году. Первый альбом они записывали под руководством Бориса Гребенщикова и коллектива "Аквариум". Цой не только был талантливым музыкантом, но также увлекался живописью, самостоятельно оформляя обложки ко всем пластинкам группы, и сыграл несколько ролей в кино. Среди наиболее известных — участие в фильме Сергея Соловьева "Асса" и "Игле" Рашида Нугманова. Его хиты "Звезда по имени Солнце", "Кукушка", "Группа крови", "Пачка сигарет" неоднократно перепевали российские и зарубежные музыканты.