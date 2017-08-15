В Голливуде снимут сериал по мотивам дневника организатора кампании Brexit

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Крупная голливудская киностудия планирует съемки сериала по мотивам дневника организатора кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, бюджет картины составит примерно 60 миллионов фунтов стерлингов (около 77,3 млн долларов), пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили собеседники издания, в настоящее время киностудия, чье название не приводится, ведет переговоры с автором книги The Bad Boys of Brexit ("Плохие парни Brexit") Арроном Бэнксом, бывшим финансовым спонсором британской Партии независимости (UKIP), а также с ее бывшим лидером Найджелом Фараджем.

По сценарию, главным героем является Герри Ганстер (Gerry Gunster) — специалист по исследованию общественного мнения из США, который обеспечивал консультационную поддержку кампании Leave.EU ("Покинуть ЕС"). Ганстер расскажет историю успеха Фараджа и Бэнкса.

Как отмечает газета, к настоящему времени сценарий картины почти завершен. Планируется, что съемки шестисерийного фильма начнутся в начале января 2018 года. Выход картины на экран запланирован на апрель следующего года.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Brothers ведет переговоры об экранизации дневника Бэнкса.