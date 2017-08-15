Третьяковскую галерею можно будет посетить без очереди

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Третьяковская галерея разработала программу лояльности, которая включает в себя карту "Друг Третьяковки" стоимостью от двух до ста тысяч рублей: с ее помощью можно бесплатно и без очереди посещать выставки, вернисажи и постоянную экспозицию музея, сообщил журналистам во вторник первый заместитель директора Третьяковки Андрей Крылов.
По его словам, также в зависимости от уровня и цены карты она дает возможность бесплатного посещения специальных мероприятий галереи, вернисажей, скидки в магазинах, бонусы при покупке абонементов, экскурсий специально для держателей карт.
"Дизайн карты был разработан специально для Третьяковской галереи, все карты независимо от стоимости имеют премиальную упаковку", — отметила она, добавив, что у карты есть несколько уровней защиты.
Базовый пакет за две тысячи рублей дает владельцу карты возможность бесплатно посещать музей и его выставки, а также мероприятия "Четверги допоздна на Крымском валу", приоритетную покупку лекционных билетов и скидки в музейном магазине и кафе.
Те же, кто решится потратить на карту сто тысяч рублей, смогут приводить в музей трех гостей и изучать экспозицию вместе с научными сотрудниками галереи, участвовать в спецмероприятиях Третьяковки, вернисажах и получать лучшие места в кинозалах музея, уточнили в пресс-службе.