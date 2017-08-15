Третьяковскую галерею можно будет посетить без очереди

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Третьяковская галерея разработала программу лояльности, которая включает в себя карту "Друг Третьяковки" стоимостью от двух до ста тысяч рублей: с ее помощью можно бесплатно и без очереди посещать выставки, вернисажи и постоянную экспозицию музея, сообщил журналистам во вторник первый заместитель директора Третьяковки Андрей Крылов.

"Третьяковская галерея на протяжении последних лет разрабатывала новые формы сотрудничества с постоянными посетителями, друзьями музея, основываясь на своих исследованиях, опыте зарубежных музеев. Как результат этих исследований, этой работы появилась индивидуальная программа лояльности. Для удобства постоянных посетителей была разработана карта "Друг Третьяковки", которая дает постоянным посетителям возможность беспрепятственного входа на постоянную экспозицию, временные экспозиции без билета, бесплатно, без очереди", — рассказал Крылов.

По его словам, также в зависимости от уровня и цены карты она дает возможность бесплатного посещения специальных мероприятий галереи, вернисажей, скидки в магазинах, бонусы при покупке абонементов, экскурсий специально для держателей карт.

Как уточнила руководитель отдела развития музея Ольга Драничкина, владельцы карты "Друг Третьяковки" будут проходить на экспозицию через специальный вход во внутреннем дворе, который стал доступен для посетителей совсем недавно впервые с 1990-х годов.

"Дизайн карты был разработан специально для Третьяковской галереи, все карты независимо от стоимости имеют премиальную упаковку", — отметила она, добавив, что у карты есть несколько уровней защиты.

Базовый пакет за две тысячи рублей дает владельцу карты возможность бесплатно посещать музей и его выставки, а также мероприятия "Четверги допоздна на Крымском валу", приоритетную покупку лекционных билетов и скидки в музейном магазине и кафе.

Те же, кто решится потратить на карту сто тысяч рублей, смогут приводить в музей трех гостей и изучать экспозицию вместе с научными сотрудниками галереи, участвовать в спецмероприятиях Третьяковки, вернисажах и получать лучшие места в кинозалах музея, уточнили в пресс-службе.