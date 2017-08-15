Подмосковные власти заверили, что не будут ограничивать показ "Матильды"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Подмосковье не планируют ограничивать показ фильма Алексея Учителя "Матильда", репертуар кинотеатров определяют их владельцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры региона.

Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда". При этом он пояснил, что регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории. В частности в Ингушетии заявили, что не будут показывать "Матильду", объяснив это решение отсутствием интереса к картине.

"Прокат любого фильма в Российской Федерации – прерогатива Министерства культуры РФ, которое выдает прокатное удостоверение. Данный документ действует на всей территории страны. Вместе с тем, репертуарную политику определяют сами кинотеатры, подписывая контракт с правообладателем фильма. Органы государственной власти субъектов российской федерации не наделены правом регулирования в данной сфере. Учитывая, что почти все кинотеатры в Московской области являются частными, их репертуарную политику определяют собственники", — отметили в пресс-службе министерства культуры региона.

В ведомстве добавили, что единственное ограничение для данного фильма – это возрастная классификация. Картине присвоена категория 16+.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".