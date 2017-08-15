Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал более девяти миллионов просмотров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Видеозапись баттла между рэперами Oxxxymiron и Гнойным посмотрели свыше девяти миллионов пользователей YouTube.

Versus

Battle

Ролик "поединка", прошедшего 6 августа в Санкт-Петербурге, опубликован на канале

Видео стало доступным для пользователей сети лишь в ночь на минувший понедельник, 14 августа. Зрители достаточно долгое время не рассказывали о результатах баттла, в котором победил Гнойный. Молчание об итогах было главным условием для желающих попасть на мероприятие.

Выпускник Оксфорда Мирон Федоров, скрывающийся под псевдонимом Oxxxymiron, и Гнойный, известный также как Слава КПСС, — популярны российские рэп-исполнители.