Около 12 тысяч человек участвовали в праздновании Дня вулкана на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Около 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана на Камчатке, которое прошло в минувшие выходные у подножия двух исполинов — Авачинского и Козельского, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

День вулкана — одно из самых масштабных мероприятий региона, которое в том числе привлекает на полуостров туристов из других субъектов страны и заграницы.

"Главным событием праздника стало массовое восхождение на вершину Авачинского вулкана, около 800 человек его совершили. Также состоялся чемпионат Камчатского края по скайраннингу", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на вулкане Козельский в этом году собрались около 10 тысяч человек. В течение дня там проходили различные мастер-классы и открытые уроки, выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные соревнования, а вечером гости праздника собрались на большой арт-фестиваль "Высота".

"Каждый год у нас наблюдается примерно 5-10 процентный рост туристического потока в Камчатском крае. Сегодня мы его оцениваем в размере порядка 200 тысяч туристов, которые посещают регион ежегодно. Из них 180 тысяч человек — это граждане России и около 20 тысяч приезжающих иностранцы, которые прилетают чартерными рейсами, прибывают на круизных судах или через туристические компании края", — приводятся в сообщении слова и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марины Анищенко.

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