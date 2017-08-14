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Культура

Свыше 5 тысяч человек приняли участие в праздновании 880-летия Тотьмы

17:0514.08.2017
(обновлено: 17:09 14.08.2017)
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© РИА Новости / Александра НауменкоЦентр города Тотьма. Архивное фотоЦентр города Тотьма. Архивное фото
© РИА Новости / Александра Науменко

ТОТЬМА, 14 авг — РИА Новости. Свыше пяти тысяч человек собрались на праздновании 880-летия города Тотьма в Вологодской области, что составляет почти половину населения города.

Тотьма, расположенная на берегу реки Сухона, основана в 1137 году. Название города имеет, скорее всего, финно-угорское происхождение: на языке коми "тод" — сырое, болотистое место, "ма" — земля. Также существует легенда, по которой Пётр I в свой первый приезд в Тотьму сказал: "То не город — то тьма". Однако историки и краеведы не считают эту версию правдоподобной.

"Я очень рад, что отсюда родом, мои родители из Тотьменского района. Это древняя русская намоленная земля. Пытаемся вдохнуть жизнь в этот город, святыни восстанавливаем, дороги восстанавливаем, социальные объекты строим — сегодня принято решение закончить строительство инфекционного отделения центральной районной больницы", — сказал журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, прибывший на праздник.

© РИА Новости / Александра НауменкоВид на реку Сухона
© РИА Новости / Александра Науменко
Вид на реку Сухона

Купюры на фабрике ФГУП Гознак. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Объем инвестиций на Вологодчине может достичь 200 млрд рублей к 2022 году
В частности, отметил он, в настоящее время восстановлен Спасо-Суморин мужской православный монастырь в Тотьме, который был основан еще в XVI веке на берегу реки Песья Деньга. "Монастырь находился долгое время в забвении, но за три года удалось его восстановить и здесь проходят сейчас службы", — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что 2017 год стал юбилейным не только для Тотьмы, но и для всей Вологодской области, которая отметила 80 лет со дня образования. Кроме того, в этом году исполнилось 240 лет Череповцу, 870 лет — Великому Устюгу и столько же Вологде, а также 1155 лет городу Белозерску.

© РИА Новости / Александра НауменкоТотьмичи на праздновании 880-летия города Тотьмы
© РИА Новости / Александра Науменко
Тотьмичи на праздновании 880-летия города Тотьмы

Вологодский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Александра Науменко
Кувшинников: Вологодчина будет привлекать 3 млн туристов к 2020 году
"Это все города-музеи под открытым небом. Это потрясающие памятники архитектуры. Вообще земля вологодская — святая еще и потому, что здесь огромное количество монастырей и храмов: 3,5 тысяч объектов культурного наследия, из них 870 — федерального значения. Это действующие монастыри, храмы и развитая туристская инфраструктура, которой мы серьезно занимаемся", — сказал Кувшинников.
Он напомнил, что освоение Русского Севера начиналось через Вологодчину, по которой проходили древние волоковые пути.

© РИА Новости / Александра НауменкоЧерная лисица – символ Тотьмы, она появилась на гербе города по указу Екатерины II
© РИА Новости / Александра Науменко
Черная лисица – символ Тотьмы, она появилась на гербе города по указу Екатерины II

"К юбилеям мы провели большую презентацию в Госдуме РФ, сделали огромную выставку, показали все наши туристические достопримечательности. Также в прошлом году стали инициаторами большого туристического проекта "Серебряное ожерелье России". Это аналог "Золотого кольца России", но по 11 регионам Северо-Западного федерального округа", — сказал Кувшинников.

© РИА Новости / Александра НауменкоВыступление артистов города Тотьмы
© РИА Новости / Александра Науменко
Выступление артистов города Тотьмы

Губернатор добавил, что в области сформировано 280 туристических маршрутов, с которыми работают 100 туроператоров.

"Все наши города провели к юбилеям очень серьезную работу по реконструкции зданий, сооружений, дорог, социальных объектов. Появились новые туристские маршруты, туробъекты, гостиницы, кемпинги. Открыли новые рестораны, кафе, которым сейчас рады туристам", — заключил глава региона.

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