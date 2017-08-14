Кувшинников: Вологодчина будет привлекать 3 млн туристов к 2020 году

ТОТЬМА, 14 авг — РИА Новости. Число туристов, посещающих ежегодно Вологодскую область, достигнет 3 миллионов человек к 2020 году, вдвое возрастет число отдыхающих на родине Деда Мороза в Великом Устюге и достигнет 500 тысяч человек к 2025 году, сообщил журналистам губернатор области Олег Кувшинников.

"Несмотря на тяжелые времена, мы с оптимизмом смотрим в будущее и добьемся той цели, которую перед собой ставим — это 3 миллиона туристов к 2020 году и удвоение туристов, посещающих вотчину Деда Мороза в Великом Устюге с нынешних 250 тысяч до 500 тысяч к 2025 году", — сказал Кувшинников.

При этом он добавил, что регион подал заявку на строительство нового Дворца для Деда Мороза на федеральном уровне, но пока она не рассмотрена.

"Буду встречаться с министром культуры, чтобы хотя бы в 2018 году этот проект был принят, и с 2019 года началось финансирование. Будем пока принимать туристов в существующей резиденции. Она еще добротная, там просто пропускная способность маленькая", — сказал Кувшинникво.

Он добавил, что в целом туристический поток в регионе растет и многое делается для создания инфраструктуры и рекреационных зон отдыха.

© Александра Науменко Входоиерусалимская церковь в Тотьме © Александра Науменко Входоиерусалимская церковь в Тотьме

"Сделали пешеходную зону — набережную Великого Устюга, которая стала сейчас визитной карточкой города. Также сделали набережную в Череповце, в Вологде. Кроме того создан центр спортивного туризма. И это все федеральные проекты, которые финансируется, в том числе по линии Ростуризма, благодаря чему вологодские места становятся более привлекательными", — сказал Кувшинников.

Он добавил, что Вологодская область одна из первых начала промышленный туризм. Так, на площадке компаний "ФосАгро" и "Северсталь" в регионе открыли интерактивные музеи, которые рассказывают о производстве металлов, химических удобрений.